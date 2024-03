Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Meißenheim besteht aus den Einsatzabteilungen Meißenheim und Kürzell, der Jugendfeuerwehr, dem Fanfarenzug sowie den Alterskameraden. Den Einsatzabteilungen stehen 100 aktive Frauen und Männer zur Verfügung. Die Jugendfeuerwehr setzt sich aus 22 jungen Menschen zusammen, der Fanfarenzug aus 18 Musikern aus Meißenheim sowie zwölf Kameraden vom Spielmannszug Ichenheim.

Verantwortlich ist die Mannschaft für die Ortsteile Meißenheim und Kürzell – und das 24 Stunden an 365 Tagen. Dabei übernimmt sie die Grundaufgaben der Feuerwehr: Retten bei Unfällen, Schützen durch Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen oder die Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten sowie das Löschen von Bränden aller Art.

Um den großen Herausforderungen einer modernen Feuerwehr gerecht werden zu können, denkt man natürlich stets voraus: So steht seit 2021 das neue Feuerwehrhaus in Meißenheim zur Verfügung. Zudem wurden im Jahr 2022 zwei zusätzliche Löschgruppenfahrzeuge in Betrieb genommen.

Kommandant Dominik Kässinger ist stolz auf sein Team: „Die Kameradschaft ist das höchste Gut in unserer Feuerwehr. Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, auch gemeinsam mit den Familien.“ Alle Festlichkeiten werden zusammen durchgeführt, die Partner der Kameraden sind fester Bestandteil des Helferteams. „Das stärkt den im Einsatzfall unverzichtbaren Zusammenhalt aller.“

Jüngere Kameraden lernen von den erfahrenen

Ein weiterer Erfolgsgarant ist Kässinger zufolge das Zusammenspiel aller Altersklassen in der Feuerwehr der Gemeinde Meißenheim: „Wir haben viele jüngere Kameraden, die von den erfahreneren lernen können, gefördert und gefordert werden.“

Die Ausbildung hat laut Kässinger einen hohen Stellenwert: „Neue Kameraden und Kameradinnen für die Einsatzabteilung, den Fanfarenzug oder die Jugendfeuerwehr sind bei uns jederzeit willkommen.“ Bei der Feuerwehr seien keine speziellen Talente oder Eigenschaften erforderlich. Jeder könne sich einbringen.

Der Kommandant erklärt, warum es sich lohnt, beizutreten: „Die Freiwillige Feuerwehr steht für Kameradschaft, Zusammenhalt und Teamwork. Im Einsatz muss sich jedes Truppmitglied aufeinander verlassen können.“ Es gehe darum, anderen zu helfen und sich gesellschaftlich zu engagieren. Gutes zu tun, verschaffe ein positives Gefühl.

Die Arbeit der Feuerwehr ist vielfältig, das Spektrum der Einsätze breitgefächert: Von der Brandbekämpfung bis zur Technischen Hilfeleistung ist alles dabei. Zudem besteht die Möglichkeit, sich musikalisch zu betätigen und bei Auftritten in der ganzen Region sein Können unter Beweis zu stellen.

Durch die kontinuierliche und vielseitige Ausbildung entwickelt sich jedes Mitglied individuell weiter. Führungskompetenzen und die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, stehen im Fokus. Eigenschaften, die auch im Berufsleben gefragt sind.