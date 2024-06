Die Feuerwehr Ringsheim besteht laut Volker Kern, stellvertretender Kommandant sowie Pressesprecher, aus insgesamt 55 Einsatzkräften, 26 Mitgliedern bei der Jugendfeuerwehr, elf in der Altersabteilung und 14 bei der neu gegründeten Kinderfeuerwehr.

Die Ruster Wehr setzt sich zusammen aus 88 Kameradinnen und Kameraden, 15 Jugendfeuerwehrleuten sowie 17 Personen in der Ehrenabteilung, wie Alexander Schindler, Leiter Bevölkerungsschutz der Gemeinde Rust sowie stellvertretender Kommandant, verrät. Dazu kommen weitere Einheiten, nämlich die Feuerwehrsanitäter und die Wasserrettungseinheit mit der Feuerwehr Kappel-Grafenhausen.

Großes Einsatzgebiet, doch zusammen ist man stark

Die Gemeinden sind an sich für den Bereich der Gemarkungsgrenzen zuständig. Da jedoch die Feuerwehren zusammenarbeiten, erstreckt sich das Gebiet vom Kaiserberg bis zum Rhein und von der Kreisgrenze im Süden bis zu den angrenzenden Gemeinden. Hier sei erwähnt, dass die Gemeinden Ringsheim und Rust ein gegenseitiges Abkommen zum Verzicht auf Kostenersatz getroffen haben, wenn man sich über die Ortsgrenzen unterstützt. Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache, dass sich im Taubergießen-Bereich die Zusammenarbeit der Feuerwehr Rust mit Kappel-Grafenhausen in natürlicher Weise ergeben hat.

Wie die beiden Kommandanten wissen, genießen die Feuerwehren von Ringsheim und Rust in der Bevölkerung einen sehr hohen Stellenwert mit höchstem Vertrauen, was sich dauernd manifestiere. Wenn die Feuerwehr die Vereinsgemeinschaft ruft, steht diese immer bereit um zu helfen. Das sei im vergangenen Jahr unter Beweis gestellt worden, hatten doch Ringsheim und Rust jeweils ihre 150-Jahr-Feier. Man sieht die Feuerwehr jedoch auch als einen Teil des Vereinslebens. Dort ist sie – beispielsweise den beiden Straßenfesten – nicht wegzudenken. Oberster Dienstherr ist immer der Bürgermeister. Die Feuerwehr ist praktisch die einzige institutionelle Abteilung innerhalb der Gemeinde, die keinerlei Personalkosten verursacht.

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Rust bei der Drehleiterausbildung Foto: Feuerwehr Rust

Beide Wehren verfügen über eine moderne Ausstattung sowie einen hohen Ausbildungsstand. Das ganze in einem eingeschworenen Team, das sich immer wieder versteht, wenn man mal nicht einer Meinung ist. „Nur so kann man sein Leben auch dem anderen anvertrauen, wenn man im Zweierteam beispielsweise in ein brennendes Haus geht um auch einmal diese Situation zu bemühen“, beschreibt Alexander Schindler.

Jeder Einsatz ist gleich wichtig. Natürlich seien in den vergangenen Jahren die Einsätze im Freizeitpark vom Volumen spektakulär. „Jedoch zum Beispiel ein eingeklemmtes Haustier zu befreien ist auch für die Familien wichtig. Sie sind nicht so spektakulär, aber emotional sicherlich mindestens genauso oder noch erfüllender“, ist sich Volker Kern sicher. Ähnliches gelte für Brände in eng bebauten Ortslagen, wie sie in den alten Ortsteilen noch vorhanden sind oder auch vermehrt die technischen Hilfen im Rahmen von Verkehrsunfällen.

Die Feuerwehren suchen immer Verstärkung. Hier ist es auch egal, ob Mann oder Frau. „Es gibt keine Arbeiten, die nicht für beide Geschlechter möglich sind“, sagt Schindler. Da man sowieso immer im Zweierteam vorgehe, helfe man sich. In beiden Gemeinden liege man mit den weiblichen Mitgliederzahlen weit über der Landesquote. Durch die gute Jugendarbeit in Form der Jugend- und neuerdings der Kinderfeuerwehr wird für Nachwuchs gesorgt. Wünschenswert wären mehr Quereinsteiger.

Jeder kann sich bei der Feuerwehr engagieren

Für ein Engagement werden keine speziellen Voraussetzungen gestellt. In der Jugendfeuerwehr wird aktiv auch die Inklusion gelebt, in der Einsatzabteilung ist man bedacht, eine gute Durchmischung von verschiedenen Handwerksausbildungen zu haben – ebenso wie kaufmännische oder akademische Ausbildungen. „Fairness und der Wille dem anderen im Team zu helfen sind der Motor, der die Einsatzkräfte antreibt“, beschreibt Volker Kern. Wenn jemand Defizite habe, würden diese im Team ausgeglichen. So sind keine speziellen Fähigkeiten vorausgesetzt. Im Gegenteil: Verfügt ein Mitglied über besonderes Können, wird dies gefördert. Das kann sich dann auch später wieder im Berufsleben auswirken.

Die Zugehörigkeit zur Feuerwehr ermögliche zudem einen schnellen Anschluss im Ort für zuziehende Familien. Diese profitieren von einer starken Kameradschaft, die sich auch bis in die Freizeit und den privaten Bereich auswirkt. Man müsse sich auch nicht beweisen, schließlich werde jeder so akzeptiert wie er ist und mit offenen Armen aufgenommen und integriert.

Obwohl Feuerwehrangehörige immer an vorderster Front stehen, wenn es gefährlich wird, fehle manchmal doch eine gewisse Anerkennung, sind Kern und Schindler überzeugt. Gefahren durch die Umwelt während der Einsätze werden verdrängt, um anderen Menschen zu helfen. Dafür werden die Einsatzkräfte nicht entschädigt oder mit einer Zusatzrente bedacht. Die Gemeinde ersetze nur den Lohn des Arbeitgebers. Auch werden wenige bis keine Vergünstigungen des täglichen Lebens gewährt. Ganz zu schweigen vom Gesetzgeber, der zwar das Ehrenamt lobe, es jedoch nicht so fördere, wie es sich gebührt. „Und trotzdem helfen wir ehrenamtlich weiter 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr – ohne Urlaub und ohne Betriebsferien“, schließt Volker Kern.