Welche Abteilungen der Feuerwehr Lahr sind in der Feuerwache West untergebracht?

Bis zu den Neuwahlen im Februar 2025 sind am neuen Feuerwachenstandort West die beiden Abteilungen Hugsweier und Langenwinkel gemeinsam als zusammengelegte Einsatzabteilung tätig. Im Februar kommenden Jahres werden sie auf eigenen Wunsch zur neuen Abteilung West zusammengelegt. Bereits seit mehreren Jahren üben die beiden Abteilungen, die im April 2024 in der Feuerwache West ihr neues zu Hause gefunden haben, zusammen. Seit 2023 gibt es bei Veranstaltungen für die Öffentlichkeit oder bei kameradschaftlichen Events keine Trennung mehr. Hier wird bereits ein gutes Zusammenleben miteinander realisiert, welches das Wir-Gefühl beider Abteilungen stärk. Da bereits 2023 dieser Schritt gemeinsam gegangen wurde, konnte die Zusammenlegung der beiden Einsatzmannschaften für die Aufnahme der Einsatzbereitschaft am Standort West ohne Problem begonnen werden.

Für welches Gebiet sind Sie genau zuständig?

Die Mannschaft der Feuerwache West ist für sämtliche Alarmierungen im Bereich westlich der Rheintalbahn bis zur Autobahngrenze A 5 zuständig. Hierzu zählen selbstverständlich auch die ursprünglichen Heimatortbereiche Hugsweier und Langenwinkel. Ergänzend zum Alarmstichwort wird die Mannschaft am Standort West mit Mannschaft und Gerät aus der Abteilung Lahr sowie der Abteilung Kippenheimweiler verstärkt.

Was gehört alles zu den Aufgaben der Feuerwehrleute?

Die Aufgaben umfassen das komplette Spektrum zu Brandeinsätzen, technischer Hilfeleistung wie beispielsweise bei Verkehrsunfällen. Ergänzend nimmt die Abteilung West die Sonderaufgabe in Zusammenarbeit mit der Abteilung Kippenheimweiler im Löschzug 4 die Wasserförderung über lange Wegstrecken wahr. Bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben oder Stürmen helfen die Feuerwehrkameraden bei der Evakuierung, Sicherung von Gebieten und der Schadensbewältigung tatkräftig mit. Ergänzt werden diese einsatztaktischen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durch die vorkehrenden Absicherungen von öffentlichen Veranstaltungen oder dem vorbeugenden Brandschutz.

Welche Ausrüstung steht in der Feuerwache West zur Verfügung?

Auf der neuen Feuerwache sind insgesamt drei Großfahrzeuge sowie ein Mannschaftstransportwagen stationiert. Neben einem Löschgruppenfahrzeug und einem etwas kleineren Staffellöschfahrzeug, steht ein Wechselladerfahrzeug zur Verfügung, mit welchem drei verschiedene Abrollbehälter transportiert werden können. Dazu kommen der AB-Sonderlöschmittel mit Löschmittel für alle Brandklassen, der AB-Schlauch für die Wasserförderung über lange Wegstrecken und der AB-Bevölkerungsschutz. Ergänzend sind auf der Feuerwache West ein Ölsanimat für die Ölbekämpfung auf Gewässern sowie ein mobiler Stromerzeuger mit Lichtmast stationiert.

Welchen Stellenwert genießt die Feuerwehr?

Die Feuerwehr genießt in ihren Heimatorten Hugsweier und Langenwinkel einen hohen Stellenwert bei den Bürgern aber auch in der Politik. Durch zahlreiche öffentliche Veranstaltungen waren die beiden Abteilungen immer in den beiden Ortsteilen präsent. Im neuen Einzugsgebiet, insbesondere im Lahrer Westen, wird durch verschiedene Übungen, Personalkampagnen und Werbung auf sich aufmerksam gemacht. Die Bürgerinnen und Bürger schätzen die Arbeit der Feuerwehr, was sich an gut besuchten Festen und Veranstaltungen immer wieder zeigt.

Mitglied bei der Feuerwehr der Stadt Lahr zu sein, bedeutet jederzeit gelebtes Miteinander – auch im privaten Bereich.

Wird Ihre ehrenamtliche Arbeit gewürdigt? Woran lässt sich das feststellen?

Ehrenamtliche Feuerwehrleute werden in der Gesellschaft sehr geschätzt. Ihre Bereitschaft, ihre Freizeit und oft auch ihr eigenes Leben zu riskieren, um anderen zu helfen, wird allgemein als vorbildlich angesehen. Sie genießen ein hohes Maß an Respekt und Dankbarkeit von der Öffentlichkeit, vor allem in Notfällen oder bei Großereignissen, bei denen wir zu Hilfe eilen. Ehrenamtliche Feuerwehrleute erhalten regelmäßig Auszeichnungen und Ehrungen für ihren langjährigen und engagierten Einsatz. Ferner wird die Arbeit der Feuerwehrmannschaft auch durch die Berichterstattung der Medien zu Einsätzen und den durchgeführten Veranstaltungen gewürdigt. Hier wird immer deutlich, wie wichtig eine Gemeinschaft ist und wie diese sich engagiert. Auch gibt es Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter, die sich aktiv in der Feuerwehr engagieren, mit Arbeitsfreistellungen für Fortbildungen oder Einsätze unterstützen.

Was macht Ihr aktuelles Feuerwehr-Team aus?

Die gemeinsam gelebte Kameradschaft sowie die Begeisterung für Feuerwehr und die Bereitschaft zu helfen sorgen für ein großartiges Miteinander. Die Abteilungen Hugsweier und Langenwinkel arbeiten bereits seit einigen Jahren zusammen und daher ist eine örtliche Trennung des Wohnorts kaum mehr zu spüren. Es gibt Kameradinnen und Kameraden in allen Altersgruppen und aus verschiedensten Berufsgruppen. Die Mischung aus Jung und Alt, Neueinsteigern und Erfahrenen macht es aus, dass ein Team funktioniert. Ein starkes Team lebt von einem ausgeprägten Zusammenhalt. Die Mitglieder unterstützen sich gegenseitig, sowohl bei Einsätzen als auch bei der Ausbildung und Vorbereitung. Dieser Teamgeist ist besonders wichtig, weil in Notfallsituationen schnelle und koordinierte Entscheidungen getroffen werden müssen. Was uns bei Einsätzen erwartet ist nämlich oft unvorhersehbar oder kann sich auch im Einsatz schnell ändern. Ein gutes Team ist daher flexibel und anpassungsfähig, was bedeutet, dass es schnell auf neue Informationen und veränderte Umstände reagieren kann.

Was waren die größten Einsätze in der jüngeren Vergangenheit?

Im Juli 2024 kam es bei einer Firma auf dem Lahrer Flugplatz zu einem Gebäudevollbrand einer Produktions- und Lagerhalle. Hier waren neben den Kräften der Wache West auch weitere Abteilungen der Feuerwehr Stadt Lahr im Einsatz. Durch den sehr raschen Brandfortschritt am Gebäude war die Feuerwehr über eine längere Zeit gebunden, was auch das Einsatzpersonal an der Einsatzstelle sehr gefordert hat. Disziplin, Ausbildung und das gelebte Miteinander haben aber auch hier den nötigen Beitrag geleistet, die Gefahrenabwehr als Feuerwehr problemlos durchführen zu können. Gemeinsam als Team mit der Unterstützung aller Abteilungen der Feuerwehr Stadt Lahr, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Wie sieht es mit den Einsatzzeiten aus?

Ziel ist es, innerhalb von einer Tag- und Nachtbereitschaft auch im wöchentlichen Wechsel zu alarmieren. Dies setzt jedoch noch weitere zusätzliche Kameradinnen und Kameraden voraus. Bis dahin wird übergreifend zwischen Tag und Nacht das gleiche Personal kontaktiert. Der Feuerwehrstandort West ist mit seiner Mannschaft 24 Stunden an 365 Tagen immer einsatzbereit und somit zu jeder Zeit für die Sicherheit der Bürger da.

Suchen Sie nach Verstärkung für Ihre Mannschaft?

Mit steigenden Einsatzzahlen suchen wir nach zusätzlichem Personal, um auf alle Anforderungen angemessen reagieren zu können. Ein größerer Personalbestand stellt sicher, dass die Feuerwehr noch schneller und effektiver handeln kann. Durch eine stärkere Mannschaft könnte die Belastung für jeden Einzelnen durch die Einteilung in Alarmierungsschichten reduziert werden.

Was sollte man mitbringen, wenn man der Feuerwehr beitreten will?

Der Feuerwehranwärter sollte körperliche Fitness, Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit mitbringen. Teamfähigkeit ist ebenso ein wichtiger Baustein. Einsätze bringen sicherlich einen gewissen Stressfaktor mit. Hier sollte man auch mal Ruhe bewahren können, um die nötigen wichtigen Entscheidungen schnell und fundiert treffen zu können. Technisches Verständnis oder zumindest Interesse daran helfen beim Umgang mit der technischen Ausrüstung der Feuerwehr.

Von welchen Vorteilen profitieren junge Menschen, wenn Sie der Freiwilligen Feuerwehr beitreten?

Zusammengefasst bietet der Beitritt zur Freiwilligen Feuerwehr jungen Menschen die Möglichkeit, ihre körperliche Fitness zu steigern, neue Fähigkeiten zu erlernen, wertvolle soziale Kontakte zu knüpfen und sich als Teil einer wichtigen gesellschaftlichen Institution zu engagieren. Die Erfahrungen, die sie dort sammeln, prägen nicht nur ihre Persönlichkeit, sondern können auch ihre berufliche und persönliche Zukunft positiv beeinflussen.