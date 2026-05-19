Anzeige: Unkompliziert mit Unternehmen in Kontakt kommen

Weit über 150 Aussteller aus der Region informieren auf der Messe „Beruf aktuell“ im Congress Centrum Pforzheim (CCP) von 15 bis 19 Uhr.
30 Jahre „Beruf aktuell“ - das ist mehr als ein Jubiläum. Es ist die Erfolgsgeschichte einer Messe, die Generationen von jungen Menschen Orientierung gegeben und unzählige berufliche Karrieren angestoßen hat. Was vor 30 Jahren begann, ist heute die größte Ausbildungs- und Studienmesse im Nordschwarzwald und längst ein fester Termin im Kalender von Jugendlichen, deren Eltern, Unternehmen und Schulen.