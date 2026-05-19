Anzeige: Unkompliziert mit Unternehmen in Kontakt kommen

30 Jahre „Beruf aktuell“ - das ist mehr als ein Jubiläum. Es ist die Erfolgsgeschichte einer Messe, die Generationen von jungen Menschen Orientierung gegeben und unzählige berufliche Karrieren angestoßen hat. Was vor 30 Jahren begann, ist heute die größte Ausbildungs- und Studienmesse im Nordschwarzwald und längst ein fester Termin im Kalender von Jugendlichen, deren Eltern, Unternehmen und Schulen.

Über 150 Unternehmen und Institutionen zeigen wie vielfältig die beruflichen Chancen direkt vor der eigenen Haustür sind. Ob duale, schulische oder akademische Ausbildung, die Bandbreite ist beeindruckend. Genau diese Mischung macht die „Beruf aktuell“ so besonders: Hier trifft Neugier auf Erfahrungswissen und aus ersten Ideen werden konkrete Perspektiven. Für Ausbildungs- und Studienplatzsuchende genauso wie für deren Eltern bietet die „Beruf aktuell“ eine in dieser Form einmalige Gelegenheit, sich kompakt und zugleich intensiv zu informieren. Besonders wertvoll ist der direkte Austausch mit Auszubildenden und Studierenden an den Ständen der Betriebe.

Gespräche auf Augenhöhe, ehrliche Einblicke in den Alltag und persönliche Erfahrungen helfen mehr als jede Broschüre oder Social Media Posts. Selbstverständlich sind auch die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim vor Ort. Sie punkten mit individueller Beratung und wertvollen Tipps rund um Ausbildung und Studium. Denn auch die Arbeitsagentur bietet attraktive und zukunftssichere Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

„Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern sowie den Unternehmen viele interessante Gespräche, spannende Einblicke und im Idealfall damit die Grundlage für den Beginn einer gemeinsamen beruflichen Zukunft. Meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim danke ich herzlich für ihr herausragendes Engagement bei der völlig eigenständigen Planung und Durchführung dieser Messe, die aus Pforzheim nicht mehr wegzudenken ist“, erklärt Martina Lehmann, Vorstandsvorsitzende der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim.