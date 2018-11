Anzeige Und alles im Ehrenamt

Anno 68 musste, wer in Stetten Ski fahren wollte, die Skiwiese im Storzinger Tal oder das Ohrenhälmle per Pedes erklimmen – einen Lift gab es nicht, und von der Erfolgsgeschichte, welche der neu gegründete Verein in den folgenden Jahrzehnten schreiben sollte, hätte damals kaum einer zu träumen gewagt.

50 Jahre später hat der Stettener Skiclub sage und schreibe 750 Mitglieder, und mit zwei Schleppliften, einem Fun-Park für Snowboarder, einer bewirteten Skihütte und zwei Pistenwalzen betreibt er die größte Skianlage im Landkreis Sigmaringen. Den Aufschwung verdankt er nicht zuletzt dem Engagement seiner Mitglieder: Noch heute werden jeder Handgriff, jeder Arbeits- und Liftdienst ehrenamtlich geleistet, desgleichen Organisation und Vereinsführung. "Weder im Lift- noch im Hüttenbetrieb sind je Personalkosten entstanden", betont die stellver-tretende Vorsitzende Christine Unger.

Auch Skischule und Rennsportbetrieb leben vom Ehrenamt, desgleichen das Jugendlager, das jedes Jahr stattfindet. Vom Start weg hat der Club konsequent auf Nachwuchsförderung gesetzt: Schon bald nach der Vereinsgründung wurde die eigene Skischule aus der Taufe gehoben – in ihr sind seither zahllose Skilehrer ausgebildet worden. Nach wie vor sind Skikurse und die Ausfahrten in bekannte Skigebiete feste Größen im Jahresprogramm; tragende Säule der Jugendarbeit und des Fortbestands der Skischule bleibt indes der Rennlauf, in dem der SC häufig herausragende Erfolge erzielte.