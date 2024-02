Anzeige: Umzug Narrenzunft Hornig Orschweier

Der Umzug in Orschweier lockt 2024 mit einer großen Anzahl an Hästrägern und Co. Los geht’s am Sonntag, 4. Februar, um 14 Uhr.

Nach der gelungenen Wiederaufnahme des Umzuges in Orschweier im Jahr 2023 haben auch in diesem Jahr wieder mehr als 2500 Teilnehmer als Hästräger, Musikanten, Guggenmusiker und Wagenbauer ihr Kommen zugesagt. Die Narrenzunft Hornig ist mit der Organisation und der Verpflegung mit rund 150 Helfern im Einsatz, kann aber auf ein bewährtes Team mit langjähriger Erfahrung zurückgreifen.

Die Aufstellung der Fußgruppen erfolgt in der Siedlungsstraße und im Finkenweg, die Wagen stellen sich in der Wald- und Oberfeldstraße auf. Am Sonntag, 4. Februar, startet der närrische Lindwurm um 14 Uhr an der Festhalle und führt über die Siedlungsstraße, Waldstraße, Schloßstraße, Böcklinstraße, Türkheimstraße, Bachstraße in die Hauptstraße und zurück über die Gartenstraße zur Festhalle.

Der Umzug wird angeführt vom Musikzug Orschweier, es folgt das frisch gekrönte Prinzenpaar Jens I. (Schwarz) und Prinzessin Ina I. (Kern), flankiert von der Garde, begleitet von Jockele und Kühen. Es folgt die Patenzunft aus Wyhl, die in diesem Jahr ihren 55. Geburtstag feiert, mit dem Musikverein Wyhl, den Wyhler Wölfen und den Rühwaldhexen.

In der Hauptstraße werden die Umzugsteilnehmer vom Ehrenwagen in Höhe des Narrenschopfs von Umzugsplaner und Moderator Simon Metzger, sekundiert durch die örtliche Prominenz, in bewährter Manier begrüßt und präsentiert.

Der Umzug gliedert sich in rund 70 Gruppen. Regional stark vertreten ist die südliche Ortenau, unter anderem mit den Südring-Zünften aus Ettenheim, Wallburg, Ettenheimmünster, Ettenheimweiler, Grafenhausen und Kappel. Treue Gäste sind die Roßbachhexen aus Altdorf, die Hähnefeld-Hexen aus Ettenheim, die Erzklopfer und d’Stollehex aus Ringsheim, die Kippener Hexe, die Dreisamteufel aus Freiburg und viele mehr.

Es kommen auch Zünfte und Gruppen aus der Region Emmendingen-Freiburg, Kaiserstuhl, dem Kinzigtal und Freiamt. Mit mehr als 100 Teilnehmern stellen die Narrengilde Wyhl, die Mundinger Krütskopf, die Wurzelgeister Freiamt und die Bachdatscherzunft Welschensteinach die größten Gruppen.

Fetzig musikalisch umrahmt wird der Umzug durch den Musikzug Orschweier, den Musikverein Mahlberg, die Suffoniker aus Ettenheim, die Gletscherfleh Hofier, die Kippener Moore-Bätscher, die Gullerkepf Wittenwier und den Fanfarenzug Kappel.

Erstaunen lösen immer wieder die aufwendigen Wagenbauten aus, in diesem Jahr präsentieren sich aus der Region unter anderem die Partey Pipelz, die Partychoppers und die Hiddi im Brucktal sowie einige weitere Wagen. Diese fahren traditionell am Ende, um die Musikdarbietungen der Musikkapellen nicht zu übertönen.

Die Besucher werden an zahlreichen Verpflegungsständen entlang der Umzugsstrecke, im Narrenschopf und bei der Festhalle Orschweier versorgt, wobei an der Festhalle eine große Kaffee- und Kuchenbar angesiedelt ist. Dort steht auch ein Discozelt, in der Musikkapellen für närrische Unterhaltung sorgen. Beim Narrenschopf öffnet in den Abendstunden die Narrenbar mit Zutritt ab 18 Jahren.

Zusammen mit dem Polizeiposten Ettenheim, der Freiwilligen Feuerwehr Mahlberg, dem DRK Mahlberg und dem privaten Sicherheitsdienst Klaus Keller wird ein Sicherheits- und Jugendschutzkonzept umgesetzt. Für die Autofahrer ist rund um Orschweier eine Umleitung eingerichtet, es empfiehlt sich eine Anreise mit der Bahn. Parkmöglichkeiten bestehen im Industriegebiet Orschweier sowie rund um den Bahnhof.