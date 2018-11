Anzeige Umfangreiches Angebot wartet

Für musikalische Unterhaltungen sorgen der Musikverein am Samstagabend, der Kinder- und Jugendchor und die Fleckahuper am Sonntagmittag. Andreas Braun spielt an beiden Tagen Mundharmonika.

An beiden Tagen findet ein Kindertheater statt. So wird am Samstag im Vinzenz-Härle-Saal um 17 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr "Die Weihnachtsgans Auguste" für Groß und Klein aufgeführt. Der Eintritt für dieses 40-minütige Stück beträgt 5 Euro. Kinderbetreuung wird im Purzelraum angeboten.