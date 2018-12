Anzeige Überregionaler Ruf

Der Trinkhallenplatz im Kurpark Bad Wildbads verwandelt sich wieder zu einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Der "Winter.Kurpark.Zauber" hat sich in den letzten Jahren einen überregionalen Ruf erarbeitet. Das liegt sicherlich an der ganz besonderen Illumination, die für eine beeindruckende und zugleich zauberhafte Atmosphäre im Kurpark, vor dem historischen Kurtheater und an der Englischen Kirche sorgt.

Aber auch die liebevoll geschmückten Holzhütten sorgen für ein stilvolles und angenehmes Ambiente. Sie offerieren den Gästen ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot sowie Kunsthandwerk, Keramik und anspruchsvolle Handarbeit.

An drei Spielstätten – im Musikpavillon, in der Englischen Kirche und im Weihnachtscafé – werden an allen Tagen hochwertige musikalische Aufführungen geboten.