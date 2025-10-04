Anzeige: Übernahme Kölble Bestattungen

Der Bestattungsmeister Janik Rottenecker führt das Traditionsunternehmen Kölble in Mahlberg mit Herz und Respekt weiter – der Name bleibt erhalten.

Beim Bestattungsinstitut Kölble in Mahlberg hat sich am 1. Oktober ein Generationswechsel vollzogen. Janik Rottenecker übernahm die Leitung des Teilbereichs „Bestattungen“. Die Schreinerei Kölble bleibt weiterhin unter der Führung von Schreinermeister Martin Kölble bestehen. Auch die vertrauten Räumlichkeiten in der Eisenbahnstraße 18 bleiben erhalten.

Janik Rottenecker ist gelernter Bestattungsmeister, einer der wenigen in der Region, und hat das Gewerbe von der Pike auf gelernt. Er entstammt aus der erfahrenen Bestatterfamilie Rotteneckecker in Lahr. Früh hat er sich entschieden, sich im Bestattungsgewerbe selbstständig zu machen.

Vor einiger Zeit ist Janik Rottenecker nach Mahlberg-Orschweier gezogen, nicht zuletzt deswegen bedeutet die Übernahme des ortsansässigen Bestattungsunternehmens Kölble für ihn etwas ganz Besonderes. Sehr wichtig ist ihm das Vertrauen, das Martin Kölble und seine Frau Anita ihm entgegenbringen.

Es handelt sich dabei nicht einfach um eine Geschäftsübernahme. Lange haben sich Martin und Anita Kölble mit dem Gedanken der Übergabe getragen, wie eine solche in ihrem Sinne aussehen soll. Eines war ihnen vor allem wichtig: Der Name „Kölble“ sollte bestehen bleiben.

Janik Rottenecker ist mittlerweile Mahlberger durch und durch

Die Familie Kölble hat gezielt nach einer passenden Nachfolge gesucht – dass die Wahl schließlich auf Janik Rottenecker fiel, sei naheliegend gewesen, betont Martin Kölble im Gespräch mit der Redaktion: „Diese Übergabe lag auf der Hand, denn wir stehen schon seit langem in engem Kontakt.“ Janik Rottenecker nickt: „Ich möchte dafür sorgen, dass das Geschäft im Sinne des Vorgängers weitergeführt wird.“

Die Produktpalette ist ausgesprochen stilvoll. Foto: Rottenecker

Für Janik Rottenecker schließt sich mit der Übernahme ein Kreis. Seit vielen Jahren ist er in Mahlberg verwurzelt, er ist hier im Verein tätig und wohnt mittlerweile auch im Ort. Die Leitung von Kölble Bestattungen ist eine Herzensangelegenheit – als er von den Plänen von Martin und Anita Kölble hörte, wusste er sofort: „Das will ich unbedingt.“

Martin und Anita Kölble geben einen Teil ihres Unternehmens mit langer Tradition ab. Dass ein Schreiner zugleich auch als Bestatter tätig ist, gehört zur altehrwürdigen Handwerksgeschichte der Familie. Janik Rottenecker weiß um die Bedeutung von Tradition im Bestattungsgewerbe: „Wenn Menschen einen geliebten Angehörigen verlieren, wünschen sie sich jemanden an ihrer Seite, dem sie vertrauensvoll begegnen können.“ Dieses Amt hat in Mahlberg viele Generationen lang die Familie Kölble übernommen, nun möchte Janik Rottenecker diese Aufgabe ehrenvoll weiterführen. Dass der Name Kölble erhalten bleibt, ist Janik Rottenecker ein besonderes Anliegen. Schließlich verbindet die Bevölkerung das Unternehmen seit jeher mit Einfühlungsvermögen, Diskretion und Professionalität – Werte, die er auch in Zukunft konsequent unbedingt beibehalten möchte. Die Mahlberger sollen gewiss sein, dass die Bestattungsfirma Kölble im Sinne ihrer Namensgeber weitergeführt wird. Janik Rottenecker sagt dazu: „Den Stil möchten wir beibehalten – nur das Gesicht wird ein anderes sein.“