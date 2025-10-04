Anzeige: Übernahme Kölble Bestattungen

Der Bestattungsmeister Janik Rottenecker führt das Traditionsunternehmen Kölble in Mahlberg mit Herz und Respekt weiter – der Name bleibt erhalten.
Beim Bestattungsinstitut Kölble in Mahlberg hat sich am 1. Oktober ein Generationswechsel vollzogen. Janik Rottenecker übernahm die Leitung des Teilbereichs „Bestattungen“. Die Schreinerei Kölble bleibt weiterhin unter der Führung von Schreinermeister Martin Kölble bestehen. Auch die vertrauten Räumlichkeiten in der Eisenbahnstraße 18 bleiben erhalten.