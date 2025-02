Das vor 45 Jahren gegründete Optik-Fachgeschäft und vor mehr als 60 Jahren gegründete Uhren-Schmuck-Geschäft Baumert-Neher befindet sich seit dem 1. Januar 2025 in jüngeren Händen. Die Unternehmensnachfolge ist im Hause Baumert-Neher in Friesenheim geglückt, freut sich Firmengründerin Susanne Neher.

Die Freude über die Unternehmensnachfolge mit Augenoptikermeister Elvis Kelmendi ist übergroß. Eineinhalb Jahre habe sie gesucht und in Elvis Kelmendi einen Nachfolger gefunden, der wie sie selbst sagt: „Ins Geschäft und nach Friesenheim passt.“

Elvis Kelmendi, der bei Baden-Baden wohnt, fühlte sich vom ersten Moment an, als er das Ladengeschäft in Friesenheim betreten habe, wohl. „Ich wusste sofort: Hier möchte ich sein.“ Ohne viel Aufhebens ist Elvis Kelmendi ins Geschäft eingestiegen. Vollkommen geräuschlos fügt sich alles aneinander. Die Kunden freuen sich, dass es weitergeht und auch hin und wieder Susanne Neher im Geschäft anzutreffen ist.

Augenoptikermeister fühlt sich im Geschäft wohl

Gemeinsam mit einem Mitarbeiterstamm von vier Fachkräften wird der neue Inhaber für die vielen Kunden da sein. Natürlich wird Elvis Kelmendi nach und nach seinen eigenen Charakter ins Geschäft einbringen. „Bei den Brillenmodellen wollen wir noch etwas moderner werden“, erklärt der Augenoptikermeister. Ansonsten fühle er sich in dem lichtdurchfluteten Geschäft sehr wohl. Mit Blick auf den Schmuck und Uhrenbereich sei eine größere Auswahl an Trauringen angedacht.

Ein großes Ankommen in Friesenheim habe es für Elvis Kelmendi nicht gebraucht. „Schnell habe ich mich heimisch und vor allem sehr willkommen gefühlt“, so Kelmendi. Altbekanntes wird mit einem Hauch Moderne, was Farben und Ausdruckskraft anbelangt, ergänzt. Wer zu Baumert Neher kommt, soll sich hier aufgehoben und sehr gut beraten fühlen. Daran wird sich auch mit dem neuen Inhaber nichts ändern. Ausdruckskraft und Stärke findet bei Baumert Neher Kernkompetenz in allen Fragen zu Optik, Schmuck und Uhren. Auch in der nächsten Generation.cbs

Sehtests, Linsenanpassung, Brillenversicherungen

Im Jahr 1989 eröffnete das Augenoptikerfachgeschäft Neher in Friesenheim. Zehn Jahre später – 1999 – erfolgte dann ein kompletter Umbau des gesamten Gebäudes. Das im Jahr 1961 von Heinz Baumert gegründete Fachgeschäft für Schmuck und Uhren fügte sich nahtlos in das Optikfachgeschäft ein. Zu den Leistungen des Hauses zählen Computersehtests, Brillenglasbestimmungen, Kontaktlinsenanpassung, Führerscheinsehtest, Arbeitsbrillen oder Brillenversicherungen. Auch werden Uhren und Schmuck angeboten.