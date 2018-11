Anzeige Über Tellerrand blicken

Die regionale Wirtschaft floriert. Doch wie ausgeprägt ist die Innovationskraft der Region und wie sieht die Zukunft aus? Studien zufolge nimmt der Innovationsindex, insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, tendenziell ab. Um Innovationen hervorzubringen, müssen neue Technologien aus verschiedenen Bereichen in Produkte integriert werden.

Nur im unternehmensübergreifenden Dialog oder in Kooperationsprojekten mit der Wissenschaft können Technologieunternehmen diese Herausforderung bewältigen. Innovationsmethoden unterstützen hierbei oftmals sehr effektiv.

In Ergänzung zu den Transfereinrichtungen an wissenschaftlichen Einrichtungen gründete die IHK Reutlingen im Jahr 2012 das Institut für Wissensmanagement und Wissenstransfer (IHK-IWW). Besonders kleine und mittelgroße Technologieunternehmen profitieren hiervon. In Zusammenarbeit mit dem IHK-IWW bietet die Wirtschaftsförderung der Stadt Balingen einen Innovationssprechtag an.