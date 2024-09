1 Beim „Muddy Älbler“ kämpfen sich die Teilnehmer im Straßberger Steinbruch durch matschige und schlammige Hindernisse – aber stets mit Spaß bei der Sache. Foto: Horst Schweizer

Der „Muddy Älbler“-Hindernislauf in Straßberg geht am Sonntag, 15. September, in die nächste Runde.









Auf die Plätze, fertig, los! Am Sonntag, 15. September, fällt im Steinbruch der Firma Schotter-Teufel an der Bundesstraße 463 in Straßberg der Startschuss zum vierten „Muddy Älbler“ – ein Extrem-Hindernislauf, den der Ski-Clubs Truchtelfingen auf die Beine stellt. Über 900 Teilnehmer haben sich in diesem Jahr dazu angemeldet.