In der Zollernalbhalle in Albstadt sind am Samstag, 19. , und Sonntag, 20. Oktober, wieder Gesundheitstage

Das Format ist das bekannte und bewährte: Über 50 Anbieter aus praktisch allen Bereichen des Gesundheitswesens erwarten die Besucherinnen und Besucher an ihren Ständen in der Zollernalbhalle, um sie zu beraten, informieren, Testangebote zu machen und auf Wunsch auch Gesundheitschecks vor Ort vorzunehmen – das Angebot umfasst nicht weniger als zwölf Vital-Checks unterschiedlicher Art.

Das Spektrum der Themen könnte kaum weiter gefächert sein – es reicht vom Klassiker Herz- und Kreislauf über Hörakustik, Augenheilkunde und Ernährung bis hin zu Wellness und Fitness, gesundem Schlaf, Orthopädie, Reha, Pflege und nicht zuletzt Fort- und Weiterbildung. Eine Spezialität für die Herren ist der – gleichfalls kostenlose – Testosterontest für Männer. Die müssen sich dafür am Messesonntag zwischen 11 und 14.30 Uhr am Stand der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit einfinden; das Ergebnis bekommen sie zugeschickt.

Darüber hinaus werden etliche Selbsthilfegruppen aus dem Zollernalbkreis auf der Messe vertreten sein, und zahlreiche beschlagene Fach- und Klinikärzte sowie sonstige Fachleute werden an beiden Messetagen in Vorträgen und Podiumsgesprächen über chronische Krankheiten, Ernährung, Rückengesundheit oder Psychosomatik referieren. Den Anfang macht am Samstag, 19. Oktober, um 11.30 Uhr ein Vortrag über Zellkommunikation und den Stoffwechsel, um 12.30 Uhr folgen Informationen über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen und um 13 Uhr ein Referat über den Zusammenhang zwischen Immunabwehr und der Darmgesundheit. Ab 14 Uhr werden das Schultergelenk und die Schulterchirurgie thematisiert, ab 14.40 die seelische Gesundheit am Arbeitsplatz und ab 15.20 Uhr der Komplex Hüftgelenkersatz und Arthrose. Um 15.50 Uhr beginnt eine Präsentation des Sanitätshauses Gießler: „Möglichkeiten für die untere Extremität – Hilfsmittel von A bis Z“.

Natürlich gibt es auch Vital Checks. Foto: Allgäu EventZentrum

Mit dem Thema Stoffwechsel und Ernährung nimmt das Vortragsprogramm am Sonntag, 20. Oktober, um 11.15 Uhr seinen Fortgang. Um 11.45 Uhr kommt erneut das Thema seelische Gesundheit aufs Tapet, um 12.15 Uhr beginnt ein Referat über Allergien, Hautausschläge und anderweitige Unverträglichkeiten, und ab 13 Uhr geht es um Schmerztherapie im Bereich Nerven, Muskulatur und Gelenke.

Wer sich für den Themenkomplex Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung interessiert, am Vortag aber verhindert war, erhält am Sonntag um 13.45 Uhr eine weitere Gelegenheit, sich zu informieren. Ab 14.30 Uhr werden von der ACURA-Klinik das Thema Behandlungsansätze bei akuten bis chronischen Schmerzen und ab 15 Uhr das „Wunderwerk Ohr“ vorgestellt – Infos zu aktuellen Hörgeräten inklusive. Ab 15.30 Uhr geht es um „Glutenunverträglichkeit und Allergien“, ab 16 Uhr um „Kostbare Wasserqualität aus dem Wasserhahn“.

Organisiert werden die Gesundheitstage vom Kemptener Messeveranstalter Allgäu EventZentrum. Sie sind am Samstag und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet; außer dem Eintritt ist auch das parken kostenfrei. Weitere Infos finden sich auf der Webseite www.gesundheitstage-albstadt.de.