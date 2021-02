Anzeige Über 1000 neue Artikel sind im Sortiment

In bewährter Weise bleiben die Toto-Lotto-Annahmestelle, die Fotostationen und die Poststelle – die mittlerweile auch schon seit 20 Jahren im Markt integriert ist. Neu dekoriert wird im Zuge der Umbenennung auf Edeka auch der Außenbereich. Zudem werden dort Saisonartikel angeboten.

Seit Kurt und Irene Hammer den Markt vor 40 Jahren übernommen haben, ist dies bereits der fünfte Umbau – der letzte erfolgte im Jahr 2003. "Wir sind nun technisch auf dem neuesten Stand", freut sich Christina Öttle. So gebe es beispielsweise ein automatisches Bestellsystem, das automatisch ordert, wenn bestimmte Artikel knapp werden.

Auch die Umstellung der Kältetechnik auf CO2 trägt zu einem umweltfreundlicheren und effizienteren Einkaufsmarkt bei. Im Laufe des Jahres kommen zudem zwei Ladestationen für Elektrofahrzeuge hinzu, verrät Stefan Öttle.

Zum Durchatmen blieb in den vergangenen Tagen kaum Zeit. Nachdem der Markt am letzten Verkaufstag abends geschlossen wurde, wurde die Ware schnurstracks ausgeräumt. Kurz darauf gingen die Handwerker ans Werk und sorgten dafür, dass alles in Windeseile und doch präzise und exakt umgesetzt wurde.

Nun steht noch die letzte Etappe an, bevor ab Aschermittwoch die Besucher wieder in ihrem Hardter Markt einkaufen können.