„Wohlfühlen hat bei uns oberste Priorität“, sagen die Geschwister Isabell und Andre Doster. „Für Sie haben wir einen Mehrzweck-Raum geschaffen, der hell und freundlich ist, den Blick nach außen zulässt und dennoch die Privatsphäre wahrt. Im kleinen Kreis, zum Team-Happening oder für die ganz große Party. Individueller geht es kaum.“

Ungewöhnlicher Name für außergewöhnliches Konzept

Der Name der ungewöhnlichen Eventlocation: UDM80. SO ungewöhnlich der Name bei der ersten Betrachtung sein mag, so logisch ist er beim zweiten. Hier, Unter dem Malesfelsen 80, ist das Familienunternehmen schon viele Jahre beheimatet. Jetzt allerdings nicht nur mit Blumen Krigar, sondern auch mit einer außergewöhnliche Eventlocation.

Ob für Hochzeiten, Firmenevents, Familienfeiern, Konzerte, Lesungen oder Trauercafés – UDM80 bietet ein außergewöhnliches Ambiente und eine bemerkenswerte Wandelbarkeit. Der Slogan „Der Raum passt” kommt daher nicht von ungefähr. „Unsere Location bietet Platz für mehr als 100 Personen, ohne dabei überdimensioniert zu wirken, was in der Region schwer zu finden ist“, erklärt Isabell Doster.

Raum mit Zukunft

„Von Anfang an haben wir ein ein zukunftsorientiertes, energieeffizientes Gebäudekonzept verfolgt mit viel Holz für ein angenehmes Raumklima“, so die Geschwister. Entstanden ist so ein Gebäude mit einer Gesamtfläche von 630 Quadratmetern, wovon 22 Prozent begrünt sind. Die Außenterrasse umfasst 190 Quadratmeter, die Hälfte sind überdacht. Bis zu 160 bestuhlte Plätze sind umsetzbar.

Nachhaltigkeit im Fokus

„Wir setzen auf eine moderne Architektur und Technik. Auf dem Dach haben wir eine große Photovoltaikanlage, die eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung sicherstellt. Durch die Beheizung mit einer Holzhackschnitzelanlage schenkt uns der natürliche Rohstoff Holz eine behagliche und wohle Wärme“, erklärt Andre Doster. Die Fassadenbegrünung verleiht dem Gebäude ein lebendiges, frisches Erscheinungsbild und erfüllt einen wichtigen Zweck: Im Sommer sorgt sie für angenehm kühle Raumtemperaturen und im Winter ist sie willkommener Wärmeschutz, was geringere Heizkosten verspricht. „Für die Bewässerung unserer vertikalen Grünflächen nutzen wir die eigene Zisterne, in der wir das Regenwasser auffangen.“ Die Vision der Geschwister haben vornehmlich Handwerker und Firmen aus der Region umgesetzt, nur die spezielle Gewächshausbaufirma hatte einen weiteren Anfahrtsweg.fde