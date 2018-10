Im Rahmen der Sparwoche sucht die Raiffeisenbank im Kreis Calw eG in diesem Jahr Lebensretter. Soll heißen, sie organisiert an den Standorten Altburg, Ebhausen und Neubulach in Kooperation mit der DKMS eine Typisierungs-Aktion.

"Für uns als Genossenschaftsbank sind gesellschaftliches Engagement und soziale Verantwortung eine wesentliche Grundlage unserer Unternehmensphilosophie", unterstreicht Vorstand Karlheinz Walz den Beitrag der Raiba, um Blutkrebspatienten Hoffnung auf Heilung zu geben.

Mit einem einfachen Abstrich der Wangenschleimhaut können sich potenzielle Spender ganz einfach und schnell registrieren lassen. Jeweils in den Geschäftsstellen stehen die Wattestäbchen dafür zu den Öffnungszeiten während der Sparwoche vom 29. bis 31. Oktober zur Verfügung.