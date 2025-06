Auf typisch schwäbische Küche, mit kleinen Ausflügen ins benachbarte Ausland, sowie ein paar kroatischen Spezialitäten dürfen sich die Gäste im neu eröffneten Restaurant Hotel Kniebis-Stuben freuen.

Restaurant- und Übernachtungsgäste werden von Pächter Daniel Maaß und seiner Partnerin Klaudija Lo Monaco, die ihr Handwerk in der Küche versteht, verwöhnt.

Tradition verbunden mit neuen Akzenten

Mit großer Wertschätzung für die Geschichte des Hauses und tiefer Verbundenheit zur jeweiligen Heimat – die von Daniel Maaß liegt im Schwarzwald, Klaudija Lo Monaco stammt aus Leonberg und hat kroatische Wurzeln – wollen die neuen Pächter nun die Tradition des Hotels Café Günter mit viel Herzblut weiterführen und gleichzeitig neue Akzente setzen.

Auch wenn das neue Pächterpaar den letzten Inhaber nicht kennengelernt hat: Das Wirken von Manfred Günter sei, so sagen beide, überall spürbar, auch in den Erinnerungen, die die Menschen in Kniebis mit ihm und ihrer „Dorfwirtschaft“ verbinden. Deshalb wollen beide, auch was den Stammtisch betrifft, an Altes anknüpfen, auch, um damit den Wunsch vieler Einheimischer zu erfüllen.

Restaurantbereich mit großer Außenterrasse

Im Restaurantbereich der „Kniebis-Stuben“ laden 48 Sitzplätze ein, die große Außenterrasse bietet Platz für weitere 68 Personen. Das Restaurant mit seinem fünfköpfigen Service-Team öffnet jeweils von montags bis freitags von 11.30 bis 14 Uhr sowie zwischen 17 und 22.30 Uhr. Dienstags ist Ruhetag. An den Wochenenden ist jeweils von 11.30 bis 22.30 Uhr durchgehend geöffnet. Dann sind auch Kaffeegäste willkommen. Ein Freudenstädter Konditor beliefert die „Kniebis-Stuben“ mit leckeren Kuchen und Torten.

Die gemütliche Terrasse mit Blick ins Grüne. Foto: Reich

In der Küche wird alles frisch zubereitet, die Metzgerei Zuckschwerdt beliefert das Restaurant mit Fleisch aus eigener Schlachtung. Auch ein leckerer Wurstsalat steht auf der abwechslungsreichen und vielfältigen Speisekarte.

Eigener Frühstücks- und Eventraum

Die Hotelgäste frühstücken im neu eingerichteten Frühstücks- und Eventraum im Untergeschoss. Neu eingerichtet wurde für die Übernachtungsgäste auch eine Gäste-Lounge mit Platz für bis zu zwölf Personen. Die dortige Maxi-Bar hält Getränke und kleine Snacks bereit.

Wohlfühlen können sich die Übernachtungsgäste in den im modernen Schwarzwaldstil neu eingerichteten Hotelzimmern. Die mit Holz und in warmen Grün- und Brauntönen gestalteten und harmonisch eingerichteten Räume schaffen eine angenehme Atmosphäre.

Auch die neuen Bäder in allen 18 Zimmern werden zeitgemäßen Ansprüchen gerecht. Das in der Baiersbronner Straße 26 gelegene Haus bietet kostenfreie Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.

Weitere Informationen zum Hotel Restaurant Kniebis-Stuben gibt es im Internet unter www.kniebis-stuben.de.