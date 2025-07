„Feiern wie damals, erleben wie heute!“ Unter diesem Motto veranstaltet der Haigerlocher Ortsteil Trillfingen ein dreitätiges Fest anlässlich seines 750-jährigen Bestehens – mit Festakt, Mittelaltermarkt, Festumzug und Livemusik.

Die Veranstalter haben sich wahrlich nicht lumpen lassen und von Freitag, 25. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, ein umfangreiches Programm für Groß und Klein zusammengestellt, das es in sich hat.

So startet das Fest am Freitag ab 15 Uhr mit dem Handwerkervesper. Es schließt sich das Ritterturnier mit verschiedenen Gruppen an sowie die Eröffnung des Mittelaltermarkts.

Vor dem Fassanstich um 20 Uhr im Festzelt kommt es noch zu einem sportlichen Highlight: ein Benefiz-Fußballspiel gegen eine Mannschaft mit ehemaligen Profis. Die Besetzung des 22-köpfigen Kaders ist geradezu gespickt mit ehemaligen Bundesliga- und Nationalspielern wie Arthur Boka, Mo Idrissou, Sergio Pinto, Andreas Ibertsberger oder Karim Matmour. Mit Myriam Krüger und Patricia Hahnebeck sind auch zwei ehemalige Bundesligaspielerinnen dabei.

Das Team tritt gegen ein 31-köpfiges Team – Durchschnittsalter 42,4 Jahre – an, das aus „Legenden“ des TSV Trillfingen besteht und mit dem Verein diverse Meisterschaften und Eyachpokalsiege gefeiert haben. Gecoacht wird die Truppe von Gerhard Hertkorn.

Am Samstag steigt ab 14 Uhr der große Festakt 750 Jahre in der Festhalle, umrahmt wird er vom Männergesangverein und Musikverein Trillfingen. Beim Kinder- und Seniorennachmittag wird Programm für alle Generationen geboten. Für kräftige Lacher sorgt am Abend das Comedy-Duo „Die Kächeles“.

Mit der Tagwacht vom Wasserturm, Totengedenken und ökumenischem Festgottesdienst startet der dritte Festtag. Verschiedene Gruppen und Musikvereine gestalten ab 13.30 Uhr den Historischen Festumzug.

Am Abend sind alle Bürger und Feierwütigen eingeladen, das Festwochenende ausklingen zu lassen. Für den entsprechenden Klang sorgt die Band „Nachtsound“. Bereits an den Abenden zuvor wird es musikalisch. Es treten auf die „Föhrenbacher Blasmusik“ und die Partyband „Die VollXrocker“.

Hinter den Kulissen der 750-Jahr-Feier stehen engagierte Teams, die mit Herzblut und Einsatz die Veranstaltungen planen und umsetzen. Nun ist zu hoffen, dass das Wetter noch mitmacht, dann steht einer ganz besonderen Geburtstagsparty nichts mehr im Weg.

Profitieren und Gutes tun mit dem Festpin

Zum Jubiläumswochenende „750 Jahre Trillfingen“ vom 25. bis 27. Juli bieten die Veranstalter einen offiziellen Festpin zum Preis von 20 Euro an. Dieser soll nicht nur als schönes Erinnerungsstück dienen, sondern bietet Zugang zu allen kostenpflichtigen Veranstaltungen des Festes. Mit dem Festpin erhält man freien Eintritt zu folgenden Programmpunkten: Benefiz-Fußballspiel mit der Promi-Legendenmannschaft, Föhrenberger Blasmusik im Festzelt (mit Fassanstich und Barbetrieb), Comedy mit den Kächeles und VolxxRocker live im Festzelt. Der Pin ist erhältlich bei den Vereinsvorständen der Trillfinger Vereine sowie im Rathaus Trillfingen. Mit jedem gekauften Pin werden zwei Euro an an die Kinderkrebsklinik Tübingen und an den Förderverein für Kinder- und Jugendmedizin Balingen gespendet.