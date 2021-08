3 Grenzenlose Begeisterung filmt Jan Rotter (vorne rechts), um den Augenblick auch für seine Ehefrau zu konservieren, die im Finale gerade Gold gewonnen hat. Foto: Kommert

Als Aline Rotter-Fockens das Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio erreicht hatte, war der Jubel in Triberg und Umgebung schon groß. Nach dem Gewinn der Goldmedaille explodierte die Freude. Die Stadt Triberg lädt jetzt zum großen Empfang.

Triberg - AIine Rotter-Focken ist eine starke Frau, eine gefragte Interview-Partnerin. Kein Wunder. Sie hat Einmaliges geschafft, Geschichte geschrieben. Von klein auf hat sie davon geträumt, dafür gekämpft Olympiasiegerin zu werden. Seit dem 2. August ist die 30-Jährige auf dem Ringer-Thron: Die Wahl-Tribergerin ist die erste deutsche Ringerin, die eine Goldmedaille gewann.

Nach Rotter-Fockens Olympiasieg: Jubel im Eventkino in Triberg

Viele Ringerfans der Raumschaft fieberten schon bei Aline Rotter-Fockens Kämpfen auf dem Weg ins Finale mit, die am 1. August in aller Frühe live aus dem japanischen Tokio übertragen wurden. Ihre Aufregung war hier am größten, denn es ging darum, ob sie überhaupt eine Olympiamedaille erreichen wird. Als feststand, dass sie ins Finale einzieht, die Silbermedaille bereits sicher hat, war der Jubel im Schwarzwald, vor allem in Tribergs neuem Eventkino, groß. Dorthin hatte Jan Rotter seine Familie, Freunde und Bekannte zum gemeinsamen Schauen der Live-Übertragungen der Olympia-Wettkämpfe seiner Ehefrau eingeladen.

Auch am Tag danach, als es um den letzten Kampf von Rotter-Focken ging, versammelten sich noch mehr Fans im Kino der Wasserfallstadt. Die Ringerfamilie Rotter, Fanclub und Sportvereinsmitglieder sahen den Wettkampf-Krimi, den sich die Wahl-Tribergerin mit der favorisierten, fünffachen Weltmeisterin in der Schwergewichtsklasse bis 76 Kilogramm, der US-Amerikanerin Adeline Gray, lieferte und mit 7:3 für sich entschied.

Danach gab es kein Halten mehr. Euphorisch, Deutschland-Fahnen-schwingend, bejubelten die Anhänger der Freistilringerin deren grandiosen Karriere-Höhepunkt. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin einfach nur froh und stolz, dass Alines letzter offizieller Kampf auch ihr wertvollster Sieg wurde", zeigte sich Rotter gerührt. "Sie hat dafür Tiefschläge eingesteckt, viel dafür geopfert, auf vieles verzichtet, hat morgens manchmal schon um 6 Uhr im Kraftraum trainiert, Gewichte gestemmt, das erforderte viel Wille, Überwindung, Motivation und Ehrgeiz", erzählte Rotter noch vor dem Finale. Auf das große Ziel hatte der ehemalige Spitzenringer mit seiner Frau im Lockdown während der Corona-Pandemie hingearbeitet. Nebenbei war und ist sie im Gesundheitsmanagement bei der Burger-Gruppe in Schonach tätig.

Ehemann Jan Rotter: "Sie hat Geschichte geschrieben"

"Sie hat eine olympische Medaille verdient, jetzt schon Geschichte geschrieben", betonte Jan Rotter noch kurz vor dem Finale. Dass es am Ende die goldene werden würde, konnte er nicht wissen. "Das Märchen endet schön, man hätte es nicht besser schreiben können", sagte Rotter vor dem sensationellen Sieg seiner Frau.

Nach ihrer Rückkehr aus Tokio absolvierte die gebürtige Krefelderin, die aus einer Ringerfamilie stammt, Interviews, Fernsehtermine und Privatfeiern, bevor am Montag die Willkommensfeier des Deutschen Olympischen Sportbunds in Frankfurt anstand und sie am heutigen Dienstag in ihrer "zweiten Heimat" Triberg willkommen geheißen wird.

Ihr zu Ehren gibt es ab 18.30 Uhr einen Empfang im Kurhaus. "Die ganze Stadt steht Kopf und freut sich mit ihr", betonen Bürgermeister Gallus Strobel und Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold. Was nicht verwunderlich ist, schließlich ist Rotter-Focken die erste Olympiasiegerin Tribergs.

Neben Interviewrunden mit Gästen aus Sport und Politik, wird die Olympiasiegerin von ihren erfolgreichen Tagen in Japan berichten. Aufgrund der Corona-Verordnung gibt es jedoch Einschränkungen beim Empfang. Die Stadtverwaltung bedauert, dass daran maximal 350 Fans, Wegbegleiter und Interessierte teilnehmen können. Als Trostpflaster für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, wird ein Live-Stream über YouTube geschaltet. Dieser kann auf der Homepage der Stadt Triberg unter www.triberg.de angeschaut werden. So kann man auch von zu Hause aus oder in Triberger Gasthäusern alles verfolgen.