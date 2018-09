Anzeige "trendfreu.de" setzt auf junge Trends

Das Schuhgeschäft auf der gegenüberliegenden Seite der Straße besteht unverändert weiter, das "trendfreu.de" geht dagegen neue Wege und verstärkt die Mode-Kompetenz an der Johannesbrücke.

Auf über 200 Quadratmeter Verkaufsfläche wird Fashion in einem sehr stylischen Ambiente präsentiert. Der Sneaker als derzeit bedeutendster Schuhtyp auf Deutschlands Straßen wird hier großzügig und in breiter Vielfalt ausgestellt, Adidas, Nike, Puma und Reebok sind hier die bekannten Marken, aber "trendfreu.de" hat auch Schule von Diesel und Lacoste im Angebot, was für informierte Sneaker-Träger sicher auch eine interessante Alternative ist.

Neuland betritt Schuh-Weith auch bei der Bekleidung. "trendfreu.de" setzt hier auf eine sehr sportive Markenauswahl. Diesel, Replay und Superdry sind als die führenden Labels im Sportswear-Bereich selbstverständlich vertreten. Komplettiert wird das Marken-Portfolio durch Only, Vero Moda, Blend und Jack & Jones. Besondere Highlights für modisch mutige Frauen bieten die Brands iSilk, Liebesglück und ICHI. Männer mit dem Hang zum Besonderen kommen mit Imperial auf den Geschmack.