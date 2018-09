Anzeige "Treffpunkt Vielfalt": Motto ist beim HGV Programm

Mit dem diesjährigen Motto "Treffpunkt Vielfalt im Oberen Schlichemtal" will der HGV nach Angaben von Haas deutlich machen, dass die Firmen in Schömberg ein großes Angebot an Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stellten. Dabei komme es auch darauf an, die Bürger davon zu überzeugen, dass es große Vorteile habe, wenn man im Ort einkaufe und die Firmen unterstütze, die dort ansässig sind.

Neben der Leistungsschau ist auch wieder ein buntes Rahmenprogramm geboten. Mit dabei sind der Nabu, der Gartenbauverein Schörzingen und die Jugendfeuerwehr Schömberg. Die Narrenzunft Schörzingen wird die Besucher im Festzelt bewirten. Aber auch die Sozialstation stellt ihr Leistungsspektrum vor. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Jens Neher mit einem seiner Musikensembles.

Die Leistungsschau eröffnen werden Bürgermeister Karl-Josef Sprenger und HGV-Vorsitzende Juliane Haas. Der Schörzinger Musikverein wird die Eröffnung mitgestalten.

[

"Treffpunkt Vielfalt" lautet das Motto Leistungsschau des Handels- und Gewerbevereins Schömberg im September in Schörzingen

Unter dem Motto "Treffpunkt Vielfalt im Oberen Schlichemtal" findet am Sonntag, 23. September, die Leistungsschau des Schömberger Handels- und Gewerbevereins statt.

Turnusgemäß geht die Schau in diesem Jahr wieder in der Schörzinger Oberhohenberghalle über die Bühne. Von 11 bis 17 Uhr zeigen Einzelhändler, Gewerbetreibend und Handwerker aus Schömberg und Schörzingen, was sie alles zu bieten haben.

HGV-Vorsitzende Juliane Haas ist wieder federführend für die Organisation der Gewerbeschau verantwortlich. Es ist nunmehr die sechste Großveranstaltung dieser Art, die sie managt. An die 20 Anmeldungen von Firmen liegen ihr für eine Teilnahme schon vor. Bei den vergangenen Schauen hätten sich immer zwischen 23 und mehr als 30 Firmen gemeldet.

Schade findet sie, dass bisher nur wenige Firmen aus Schörzingen mitmachen wollen. "Da könnte noch was kommen." Bleibe nämlich das Engagement der Schörzinger eher zurückhaltend, könne es durchaus sein, dass im HGV mit seinen 65 Mitgliedsfirmen die Frage gestellt werde, wieso die Schau dann überhaupt in Schörzingen veranstalte.

Bei jeder Leistungsschau sei der Handels- und Gewerbeverein bemüht, ein passendes Motto zu finden. In den vergangenen Jahren habe man mit den Slogans "Gemeinsam handeln für das Obere Schlichemtal", "Wir sind vor Ort" oder "Fahr nicht fort, kauf im Ort"

Mit dem diesjährigen Motto "Treffpunkt Vielfalt im Oberen Schlichemtal" will der HGV laut Haas deutlich machen, dass die Firmen in Schömberg ein großes Angebot an Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stellten. Dabei komme es immer wieder darauf an, die Bürger davon zu überzeugen, dass es viele Vorteile habe, wenn man vor Ort einkaufe und die Firmen unterstütze, die hier ansässig sind.

Neben der Leistungsschau ist auch wieder ein Rahmenprogramm geboten. Mit dabei sind der Nabu und die Jugendfeuerwehr Schömberg. Die Narrenzunft Schörzingen wird die Besucher im Festzelt bewirten. Für die musikalische Unterhaltung wird Jens Neher mit einem seiner Musikensembles verpflichtet.

Die Leistungsschau eröffnen werden Bürgermeister Karl-Josef Sprenger und HGV-Vorsitzende Juliane Haas. Der Schörzinger Musikverein wird die Eröffnung mitgestalten.