Trauringe sind mehr als Schmuck – sie erzählen die einzigartige Geschichte zweier Menschen und ihres Versprechens für die Ewigkeit. In stilvoller Atmosphäre entdecken Paare in Nagold individuelle Ringe, die ihre Liebe perfekt widerspiegeln.

Der schönste Tag verdient die perfekten Ringe. Eine Hochzeit ist ein einmaliges Ereignis. Zwei Menschen geben sich ein lebenslanges Versprechen. Ihrer Liebe und Verbundenheit verleihen sie unter anderem mit ihren Trauringen Ausdruck. Sie sind daher so individuell wie jedes Paar.

In einem ruhigen und stilvoll eingerichteten Bereich des altehrwürdigen Gebäudes in der Nagolder Innenstadt finden Paare eine große Auswahl an Trauringen. Mit den fugenlosen Ringen aus den Manufakturen, mit denen Günther zusammenarbeitet, erhalten Kunden das schönste Symbol für ihre Ehe: Ringe ohne Anfang und ohne Ende, unendlich wie die Liebe. Das Fachpersonal nimmt sich für jeden ausreichend Zeit, um aus den zahllosen Möglichkeiten der handverlesenen Hersteller auszuwählen.

Design trifft Gefühl: Trauringe erzählen die Geschichte jedes Paares

Im Sortiment des traditionsreichen Nagolder Fachhandels finden Kunden unter anderem Ringe einer der ältesten Trauringmanufakturen, welche auch die größte in Deutschland sein dürfte. Gerstner ist schon seit Jahren den Wettbewerbern in der Branche einen Schritt voraus. Die Legierungen der Trauringe werden im eigenen Haus hergestellt und garantieren durch die selbstentwickelte Verformungstechnik eine überdurchschnittliche Oberflächenhärte.

Die hochqualifizierten Trauringberaterinnen von Günther helfen Kunden bei der Wahl der passenden Trauringfarbe. Das Angebot reicht von Feingold, Gelbgold, Rosegold, Rotgold, Haselnuss, Weißgold, Platin, Palladium und Palladis bis zur neuesten Farbentwicklung mit Namen Salbei, welche den persönlichen Hautton unterstreicht. Abgerundet und ergänzt wird das Angebot mit Materialien wie Edelstahl, Carbon und Silber.

Neu im Sortiment

Gold neu gedacht: Die Idee hinter Fischer Gold und Silver Flakes ist der bewusste Umgang mit Materialien. Das Ergebnis sind ausdrucksstarke Trauringe mit unverwechselbarem Charakter. Durch intelligente Ausarbeitung wird Materialmasse reduziert, was sich auch im Preis widerspiegelt. Vielfältige Designs mit unterschiedlichen Edelmetallen sind möglich. Die Flakes können außen als Statement sichtbar sein oder innen als dezentes Detail.

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel