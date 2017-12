Anzeige "Trainieren mit Charme" und Qualität

Ab 2018 darf sich "Project Fit" auch als "Hammer Strenghts Leistungszentrum" bezeichnen. Voraussetzung dafür ist der neue Gerätepark, den die beiden Leiter ihren Mitgliedern zur Verfügung stellen. "Dabei handelt es sich um die besten Geräte, die es auf dem Markt gibt", sagt Radunski stolz. Auch die insgesamt 1500 Quadratmeter große Fitnessfläche soll erneuert werden.

Das Studio soll sich durch seine stilvolle Einrichtung auszeichnen. "Trainieren mit Charme" lautet das selbst ernannte Ziel der beiden Betreiber. Dazu soll noch ein weiterer Stock ausbaut werden, der dann als Chill-Out-Area genutzt werden kann. Dort können die Fitnessmitglieder in Ruhe ihren Kaffee oder Eiweißshake trinken, sich unterhalten oder in entspannter Atmosphäre einen Plan mit ihrem Trainer erstellen. Für viel beschäftigte Eltern, die nicht auf ihr regelmäßiges Sportprogramm verzichten wollen, ist eine Kinderbetreuung in Planung.

Auch Kurse werden bei "Project Fit" täglich angeboten. Drei Kursleiter bringen mit Zumba, Bauchintensiv, Iron Fit, Rückenfit und Bauch-Beine-Po ihre Kursbesucher zum Schwitzen. Ab Januar kommen noch Kickboxen und Spinnig dazu.

Beim Tag der offenen Tür am 7. Januar werden die Besucher ab 17 Uhr mit Sekt, Häppchen und gesunden Cocktails empfangen. Wer sich bis 21 Uhr neu anmeldet oder seinen Fitnessvertrag verlängert, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil. Verlost werden dreimal ein Jahr kostenloses Training, fünfmal 50-Euro-Gutscheine für Intersport Paul und zehnmal Zehn-Euro-Verzehrgutscheine.

Ein Sonderangebot gilt bereits jetzt: Wer sich bis zum 7. Januar anmeldet, kann ab 33 Euro im Monat bei "Project Fit" trainieren. Zusätzlich fallen die Anmelde- und die Verwaltungsgebühr weg. Wer sich entscheiden sollte, sein Fitnessstudio zu wechseln, trainiert bis zum Ende seines alten Studiovertrages umsonst. Bei Abschluss eines Zwei-Jahre-Vertrages winken drei Monate Gratis-Trainieren.

Und auch wer neue Mitglieder wirbt, bekommt einen Monat Training gutgeschrieben. Um es in den Worten von Inhaber Sebastian Radunski zusammenzufassen: "Project Fit hat die beste Lage, die Ausstattung ist bereits jetzt schon auf dem neuesten Stand, die Mitarbeiter sind kompetent, wir legen viel Wert auf Freundlichkeit, und die Preisleitung stimmt – also was will man mehr?"