Anzeige Traditioneller Herbstmarkt lädt zum Bummeln

Der Festtag des heiligen Martin markiert den Beginn des bäuerlichen Jahreslaufs: An diesem Tag wurden Zinsen und der Zehnt fällig, außerdem wurden Verträge gekündigt und geschlossen. Auch hat man sich an diesem Tag gern von "unnützen Essern" getrennt: Gänse und andere Haustiere wurden geschlachtet, Mägde und Knechte ausgezahlt und gekündigt oder auch eingestellt. Für viele von ihnen begann damit eine harte Zeit.

Am Martinstag war also in mehrfacher Hinsicht Zahltag. Dieser Tag wurde von der ländlichen Bevölkerung genutzt, um sich rechtzeitig vor dem Wintereinbruch mit einigen Dingen des täglichen Bedarfs wie Wäsche, Schuhe und Werkzeug einzudecken oder Produkte und Waren zu verkaufen. Heutzutage ist der Martinimarkt in vielen Städten ein Volksfest.

Am Freitag, 16. November, ist es auch in Hornberg wieder soweit. Auf dem evangelischen Kirchplatz und in der Bahnhofstraße erwartet die Besucher an rund 35 Verkaufsständen eine große Vielfalt. Die Beschicker werden Lederwaren, Bekleidung, Gewürze, Süßigkeiten und Dekorationsartikel anbieten, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.