Anzeige Tradition und Moderne vereint

Ebenfalls nicht mehr wiederzuerkennen sind die Pensionszimmer. Alle fünf – vier Doppelzimmer, die teilweise auch als Einzelzimmer oder mit einem Zustellbett gebucht werden können, und ein barrierefrei zugängliches Einzelzimmer mit einem bequemen französischen Bett – haben ein eigenes Bad mit Dusche und WC und verfügen über einen Fernseher, einen Safe und über freies WLAN.

Auch in den Zimmern war es Claudia Goldfuss wichtig, das alte Flair der Pension zu erhalten. Deshalb wurden die Parkettböden mit viel Aufwand abgeschliffen und neu geölt. Eingerichtet wurden die Zimmer mit neuen, modernen Möbeln in hellen Farben in Beige- und Grüntönen, die sich auch an Wänden und in den Textilien widerspiegeln und die zur "Waldliesel" und ihrer Umgebung passen. Und auch hier findet sich zwischen moderner Ausstattung immer wieder etwas Historisches wie ein verschnörkelter, goldener Bilderrahmen oder ein alter, historischer Waschtisch, der dank moderner Technik zu neuen Ehren kommt. Passend zur übrigen Dekoration hängen in den Fluren alte Aufnahmen der "Waldliesel" neben modern interpretierter Schwarzwaldkunst. Das Café Pension Waldliesel ist die ganze Woche über für Hausgäste und für weitere Gäste am Wochenende geöffnet.