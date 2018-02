Anzeige Tradition kommt nie aus der Mode

Dies sei auch für ihn die Basis der weiteren Arbeit mit seinem Elferrat, der in eigenverantwortlichen Teams klar definierte Aufgabenbereiche übernimmt. Wichtig und richtig sei es, an Traditionen festzuhalten, Rituale zu pflegen und so das Brauchtum hoch zu halten und es nach außen zu tragen.

"Die Bochinger Narrenzunft gibt ein schönes Bild ab, wir freuen uns, dass wir so positiv wahrgenommen werden bei unseren Auswärtsbesuchen und sehen es als Verpflichtung an, den Kreislauf des Gebens und Nehmens am Leben zu halten." Klare Worte des jungen Präsidenten, der damit die Grundprinzipien anspricht, die Richtung anzeigt und den Rahmen absteckt, in welchem sich die Zunft unter seiner Führung bewegen wird.

Selbstverständlich könne man sich dem natürlichen Wandel innerhalb der Gesellschaft nicht entziehen, was sich aber nicht in einer Änderung der Tradition, wohl aber in der Art, das Brauchtum zu feiern, niederschlagen könne. Beispielhaft nannte er das "Staubfest", das am 6. Januar bereits zum zweiten Mal mit der Narrenzunft Boll gemeinsam gestaltet wurde. Das Konzept, den Auftakt der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet zu beleben, sprach an. Denn die Veranstaltung wurde sehr gut angenommen.

Daraus soll nun ein Ritual erwachsen, denn Rituale seien es, die sich in den Köpfen der Menschen verankern. Beispielhaft nannte Oliver Essel die Besuche einer Abordnung von Bochinger und Boller Narren in der Krabbelgruppe, im Kindergarten und der Grundschule am Schmotzigen. Das sei schon ein Selbstläufer. Ebenso der Kinderumzug mit Programm im Sportheim wie die Fasnetsproklamation am Abend.

Herzstück der Fasnet

Der Bürgerball am Samstag und die beiden historischen Narrensprünge am Fasnachtsdienstag bilden das Herzstück der Bochinger Fasnet. Auch die Narrenmesse am Fasnachtssonntag hat sich schnell zum Ritual entwickelt, und von Jahr zu Jahr wird der Rosenmontagsumzug länger und zieht auch immer mehr auswärtige Zuschauer an. "Jugend und Brauchtum" – dieses Thema will der neue Präsident mit seinem Team intensiv angehen. Hier gelte es, an der Brücke zu bauen, die vom Kindesalter in eine aktive Mitgliedschaft in der Bochinger Narrenzunft führe. In diesem Alter müsse der Sinn für das Brauchtum geschärft werden. Denn dort treffe man auf die Keimzelle der "Fasnet als Selbstzweck". Erste wegweisende Schritte wurden getan – mit dem Jugendrössle, mit Herzblut initiiert von Oliver Frommer. Die Zunft ließ nun die Masken anfertigen, dem Zunftrössle nachempfunden. Mit solchen Aktionen möchte man die Jugendarbeit fördern, junge Menschen für das Brauchtum begeistern, jedoch nicht im Sinne des kurzzeitigen Vergnügens, sondern als Botschafter der Tradition. Weitere Anreize für eine konzentrierte Nachwuchsarbeit mit dem bestimmenden Faktor, Fähigkeiten und Talente im positiven Sinne der Fasnacht auszuleben, sind auch schon in Planung.

Im 81. Jahr wird in Bochingen heuer das Bennerrössle aufgezäumt, seit ihrer Gründung vor 37 Jahren prägt die Schantlekapelle das Umzugsbild mit. Der jüngste Narrenmarsch ist auch bald 50 Jahre alt und vor genau 30 Jahren hat Elisabeth Bach einen Text darauf entworfen, der Nachweisliches aus der Geschichte Bochingens mit dem Fasnetsgeschehen verknüpft. Schon 1897 wurde in der "Dreher’schen Chronik" der Begriff "Lombanescht" geprägt, den die Verfasserin wieder aufgenommen hat. Und siehe da – die erste Besenwirtschaft, die am diesjährigen Schmotzigen im Feuerwehrmagazin öffnet, trägt genau diesen Namen. Mehr Tradition geht nicht.