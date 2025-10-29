Anzeige: Toyota Großmann ist voll gerüstet für vollelektrisch

1 Foto: Jacqueline Geisel Der namhafte Automobilhersteller Toyota hat bislang vorwiegend auf Hybriden und Plugin-Modelle gesetzt. In den nächsten Tagen sowie mit Beginn des neuen Jahres wird sich das ändern: Mehrere Modelle kommen vollelektrisch auf den Markt - und damit auch in die Halle von Toyota Großmann auf dem Wolfsberg. Inhaber Achim Großmann wartet schon mit Spannung auf die neuen Modelle. Sein Team ist bereit, auch seine Mechatroniker in der Werkstatt. Denn, das weiß Achim Großmann nach so vielen Jahren im Geschäft genau: Mit dem reinen Verkauf ist es nicht getan, er will seinen Kunden auch alle Serviceleistungen aus einer Hand bieten.







Auf welche neuen Modelle dürfen sich Kunden freuen?

Der erste Neuankömmling, der Anfang des Jahres 2026 vorrollen wird, ist der Toyota Urban Cruiser in vollelektrischer Ausführung. Der Stadt-SUV vereint einen geräumigen Innenraum und die Vielseitigkeit eines SUVs mit einer kompakten Karosserie, die ihn auch im Stadtverkehr zu einem praktischen Vehikel macht. Als reines Elektroauto kommt er nun auch flüsterleise und ohne Kraftstoff daher - und das inklusive Zehn-Jahres-Garantie auf die Batterie. Der C-HR ist mittlerweile eines der bekannten Flaggschiffe aus dem Hause Toyota. Anfang 2026 wird er erstmals nicht nur als Hybrid oder Plugin-Modell auf den Markt kommen, sondern ebenfalls vollelektrisch. Der Crossover-SUV besticht als Mischung aus Klein- und Geländewagen ebenfalls mit Vielseitigkeit in Verbindung mit Agilität und Reaktionsschnelle. Oder darf es eine Nummer größer sein? Dann ist der bZ4X die richtige Wahl. Der klassische SUV ist bereits seit Längerem mit reinem Elektroantrieb erhältlich. Doch auch hier zeigt Toyota Mut zu Neuerungen: Im Dezember 2025 erhält der bZ4X ein Facelift und wird erstmals als Kombi auf den Markt kommen. Apropos Facelift: Auch der Corolla Cross bekommt mit dem neuen Jahr ein neues Gesicht. Das Modell hat sich mittlerweile dank seiner Zuverlässigkeit und Kompaktheit bewährt. Für Achim Großmann ein perfekter ,,Einsteiger-Toyota" mit einer ausgewogenen Kombination der Vorteile eines SUVs und eines Kleinwagens. Als Hybrid wird er mit Kraftstoff und Strom angetrieben.