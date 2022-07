1 Das Tonbachtal verwandelt sich am kommenden Samstag in ein großes Lichtermeer. Ballonglühen und ein Höhenfeuerwerk sind weitere Attraktionen der Tonbachtalbeleuchtung. Foto: Baiersbronn Touristik/Ulrike Klumpp

Mit der Tonbachtal-Beleuchtung feiert Baiersbronn am Samstag, 30. Juli, den Höhepunkt des Sommers.















Baiersbronn-Tonbach - Was wäre ein Sommer in Baiersbronn ohne die stimmungsvolle Tälerbeleuchtung? Wenn am Samstag, 30. Juli, nach Sonnenuntergang die künstliche Straßenbeleuchtung abgeschaltet wird, verwandeln 40 000 Kerzen das Tonbachtal innerhalb kurzer Zeit in ein Meer aus bunten Lichtern.

Selbstgebaute Gebilde aus Holz, Metall oder Stein werden genutzt, um die Lichter in Szene zu setzen. Auch der Tonbach selbst ist Teil des Schauspiels – bunte Lichter im Bachbett bringen das Wasser zum Leuchten. An den stellenweise steilen Hängen des Tonbachtals hilft sorgsam gestreutes Sägemehl, die Leuchtbecher mit den Kerzen motivgetreu und waagrecht zu platzieren.

Musikalische Unterhaltung, Ballonglühen, ein Kinderprogramm und kulinarische Angebote runden den Abend ab.

Das Tonbachtal in Baiersbronn wird alle zwei Jahre, im jährlichen Wechsel mit dem Buhlbachtal, beleuchtet. In monatelanger Vorbereitung organisieren viele freiwillige Helfer den Abend und entwerfen die fantasievollen Kerzenmotive, die das Tal ab 20 Uhr erleuchten.

Fassanstich um 19.30 Uhr

Offiziell eröffnet wird das Fest bereits um 19.30 Uhr mit dem Fassanstich am Hauptfestplatz beim Tennis-Club Grün-Weiß Tonbach von Bürgermeister Michael Ruf und Tourismusdirektor Patrick Schreib. Ein am Boden befestigter Heißluftballon sorgt für zusätzliche Lichtstimmung. Gekrönt wird das Sommerhighlight mit einem großen Höhenfeuerwerk, das gegen 22.30 Uhr das gesamte Tal erleuchtet.

Die Vereine des Tonbachtals bewirten Gäste und Einheimische an den Ständen entlang des Festgeländes. Am Hauptfestplatz beim Tennis-Club Grün-Weiß Tonbach gibt es neben einer Bar Live-Musik mit der Band "Ein Kompliment". Der Verein Schönes Tonbachtal bietet an seinem Stand am Erlenbühl eine Fußball-Darts-Scheibe sowie die Sparkassen-Knax-Hüpfburg während ein DJ bei Lagerfeueratmosphäre für die musikalische Umrahmung sorgt. Am Keckenteich bietet der Verein OS TUGAS Baiersbronn bei DJ-Musik portugiesische Spezialitäten an, dazu gibt es weitere Leckereien vom Genussmobil Helmut Haist. Die Feuerwehr Tonbach bewirtet am Parkplatz des Hotels Waldlust und lädt in der Feuerwehr-Bar zu sommerlichen Getränken und Musik von DJ Prinzi ein.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen

Da es in den vergangenen Wochen sehr warm und trocken war, wurden zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um eventuelle Risiken zu minimieren, so die Baiersbronn Touristik. Die Veranstalter hätten sich mit der Feuerwehr abgestimmt, die der Veranstaltung zugestimmt habe. In Absprache mit der Feuerwehr und der Ortspolizeibehörde stünden zwei zusätzliche Fahrzeuge der Feuerwehr bereit. Des Weiteren werde die Feuerwehr mit erhöhter Präsenz die Veranstaltung begleiten. Der Platz, von dem das geplante Höhenfeuerwerk gestartet werden soll, werde ausreichend bewässert, um die bestmögliche Vorsorge zu treffen.

Der Eintritt zur Tonbachtal-Beleuchtung kostet fünf Euro pro Person, für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

Sonderbusse im Einsatz

Für die bequeme An- und Abfahrt zur Tonbachtal-Beleuchtung wird ein Shuttlebus eingerichtet. Ab 17 Uhr fährt jede halbe Stunde ein Sonderbus vom Bahnhof Baiersbronn nach Tonbach. Von Buhlbach über Obertal und Mitteltal sowie ab dem ZOB Freudenstadt über den Marktplatz und Friedrichstal wird ebenfalls ein Sonderbus eingerichtet. Auch für die Rückfahrt sind Sonderbusse eingerichtet. Die Durchfahrt ins Tonbachtal ist ab dem Hotel Waldlust mit dem Auto von 17 bis 24 Uhr nicht möglich.

Weitere Informationen sowie den Shuttleplan findet man unter www.baiersbronn.de/tonbachtalbeleuchtung.