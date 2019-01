Anzeige Titelverteidiger hat reichlich Konkurrenz

Der Countdown für den Budenzauber in der Kreissporthalle Sulgen läuft. 24 Teams spielen am Samstag, 12. Januar, ab 10 Uhr in vier Gruppen um den Einzug in die Zwischenrunde. Dies bedeutet, dass jeweils die ersten drei einer Gruppe weiterkommen.

Erneut ist es den Organisatoren des SV Sulgen um Daniel Lamprecht und Tobias Maurer gelungen, ein interessantes Teilnehmerfeld für den Volksbank-Cup zusammenzustellen. Die Zwischenrunde wird am kommenden Sonntag, 13. Januar, in zwei Sechser-Gruppen absolviert. Dann liegt die Messlatte bei Rang zwei, um weiterhin im Rennen zu bleiben. Beginn ist um 11.30 Uhr.

Das Teilnehmerfeld setzt sich aus Mannschaften aus dem Südbadischen und Württembergischen Verbandsgebiet (Kreis- und Bezirksligen) zusammen. Die Gruppen 1 und 2 spielen am Samstag zwischen 10 und 14.35 Uhr, die Gruppen 3 und 4 ab 15.30 bis 20.15 Uhr. Am Sonntag beginnt die Zwischenrunde um 11.30 Uhr, die Finalpartien sind ab 17.15 Uhr geplant. Unmittelbar nach dem Endspiel gegen 18 Uhr findet die Siegerehrung statt. Titelverteidiger ist der Türk SV Schramberg. Vor einem Jahr entthronte er die SpVgg 08 Schramberg.