Anzeige Tipps und Anregungen rund ums Wohnen

Die Messe ist sowohl für Besucher als auch Aussteller von großem Interesse. Bernhard Merz von der retec merz GmbH setzt seit vielen Jahren erfolgreich auf die Messe: "Diese Messe ist für uns ein wichtiger Baustein in unserer Jahresplanung. Wir sind persönlich ansprechbar und erfahren schon im Januar, was uns in diesem Jahr erwartet." Intelligente Energiekonzepte, ­Elektromobilität und Haus(bau) werden immer enger miteinander verknüpft und seit Jahren verstärkt bei der "Haus/Bau/Energie" nachgefragt. Es geht auch um die Frage, warum und wie man heute die Weichen für innovative Heiztechnik und Unabhängigkeit stellen kann. Experten wie die Spezialisten für Trennstoffzellen-Heiztechnik der Stadtwerke Villingen-Schwenningen, die Firma ÖkoFEN Pelletheizungen und der Biomasse-Heizungsspezialist Guntamatac präsentieren ihre Produktpalette und beraten umfassend.

Die Vvielfalt wird täglich von einem kostenlosen Forumsprogramm ergänzt. Auf der Bühne des Mozart-Saals bekommen Besucher Informationen von Experten aus der Praxis. Im Rahmen der Sonderschau bietet die Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis Energieberatungen und die Gewerblichen Schulen Donaueschingen präsentieren ihr E-Mobilitäts-Projekt. Die Wanderausstellungen "Fotovoltaik" und "Erneuerbare Energien" des Umweltministeriums sowie "Nachhaltig Bauen" der Architektenkammer Baden-Württemberg zeigen Bewährtes, Wissenswertes und Neues.

Die offizielle Eröffnungszeremonie ist am Freitag, 18. Januar, um 11 Uhr mit Grußworten von Donaueschingens Bürgermeister Bernhard Kaiser und dem Ersten Landesbeamten des Schwarzwald-Baar-Kreises, Joachim Gwinner. Die Messe hat von Freitag, 18. Januar, bis Sonntag, 20. Januar, von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.