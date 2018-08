Anzeige Tipp: Blumen fürs Geburtstagskind

Okay – Blumen, zumindest Schnittblumen, sind vergänglich. Aber eben auch wunderschön! Gerade für kleine Prinzessinnen. Überraschen Sie Ihr Kind doch einfach einmal mit einem tollen, aufmerksam zusammengestellten Blumenstrauß am Geburtstagsmorgen. Ein Lächeln, ein Grinsen – echte Freude ist Ihnen sicher.

Vor allem, wenn Sie sich bei der Auswahl und dem Arrangement der Blumen richtig Gedanken machen. Was sind die Lieblingsfarben meines Kindes? Hat es eine Lieblingsblume, zu der es eine besondere Beziehung hat? Oder deren Blüten im Garten der Oma mit so unendlich vielen tollen Erinnerungen verbunden sind?

Blumen-Expertin Iris Killinger vom Blumenhaus Schuster in Nagold berichtet von einer Kundin, die für die Tochter ein bestimmtes Medaillon anfertigen ließ – mit einer Elfe; vielleicht als Talisman. „Jedes Jahr wird diese Elfe zum Geburtstag des Kindes in einen neuen, besonderen Blumenstrauß eingebunden.“ Ein wunderschönes Ritual, das sagt: „Mein Kind, ich denke an dich. Du bist mir unendlich wertvoll! Und du kannst dich immer auf mich verlassen!“ An solche hoch emotionalen Geschenke kommt kaum etwas anderes heran.