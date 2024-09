Die Gäste erwartet von 11 bis 17 Uhr ein buntes Programm mit Tieren, Musik und einer Auswahl an Speisen. Ein Höhepunkt ist auch in diesem Jahr wieder die Tombola.

Der Tierschutzverein Lahr und Umgebung lädt zum t raditionellen Tierheimfest am letzten Sonntag der Sommerferien ein.

Die Türen und Tore des Tierheims in der Flugplatzstraße 111 in Lahr öffnen sich am morgigen Sonntag von 11 bis 17 Uhr für interessierte Tierfreunde jeden Alters. Sie dürfen bei der Veranstaltung einen Blick hinter die Kulissen der Tierschutzeinrichtung werfen.

Auf dem Gelände und an den Ständen auf der Festwiese vor dem Tierheim warten viele Tiere und Informationen auf die jungen und alten Besucher.

Essen, Musik und eine Tombola werden geboten

Für das leibliche Wohl sorgen mehrere regionale Foodtrucks und Essensstände. Unter der üppigen Auswahl an Speisen wird es auch vegetarische und vegane Optionen geben. Neben Infoständen von Freunden und Partnern des Tierheims bietet der Verein selbst am beliebten Kuchenstand leckere Kreationen aus den Öfen von tierlieben Bäckern. Auch speziell für Hunde wurden extra Kekse gebacken. Natürlich freut sich der Verein über Kuchen- und Tortenspenden. Gerne können diese am Samstag und Sonntag im Tierheim abgegeben werden.

Für musikalische Unterhaltung sorgt auch in diesem Jahr erneut Walter Holtfoth mit seiner „Cleopha-Radio-Show“ im Festzelt. Die beliebte Tombola wurde nochmals aufgestockt, nachdem sie sich letztes Jahr einer so großen Beliebtheit erfreute. Erstmals wird es in diesem Jahr eine 5 mal 5 Meter große Hüpfburg für die jüngeren Gäste geben.

Das Tierheim nimmt inzwischen regelmäßig rund 800 Tiere pro Jahr auf und gibt ihnen ein meist vorübergehendes Zuhause. Der Großteil davon sind Katzen – aber auch zahlreiche Hunde, Kaninchen und Schildkröten sowie Ziervögel gehören zur Stammkundschaft der Einrichtung. Das Katzenhaus wurde im Laufe des Jahres teilweise saniert.

Viele Bauarbeiten finden am Tierheim statt

Noch nicht ganz so weit ist die Überarbeitung des Outdoor-Schildkrötenbereichs, der neben mehr als 20 Wasserschildkröten nun um einen Landschildkrötenbereich erweitert wird.

Die Witterung, insbesondere Starkregen, machte den Tierschützern an dieser Stelle einen dicken Strich durch die Rechnung, so dass dieser Bereich erst nach den Ferien fertiggestellt werden kann. Insgesamt ist das über 50 Jahre alte Tierheim inzwischen eine Dauerbaustelle, die die Angestellten und Ehrenamtlichen beständig fordert. Neue Fenster und Türen kamen teilweise erst kurz vor dem Tierheimfest und wurden noch schnell eingebaut. Die Futterküche im Katzenhaus wurde nach rund 30 Jahren komplett saniert und bietet mit neuen Fliesen, Elektrik, LED-Beleuchtung, Edelstahleinrichtung und Gewerbespüler eine Erleichterung für die tägliche Versorgung der weit mehr als 100 Katzen in und um das Tierheim.

Der Verein hofft auch in diesem Jahr auf zahlreichen Besuch. Wer kann und will, sollte am besten mit dem Fahrrad kommen, da erfahrungsgemäß die Parkplätze für Autos schnell belegt sind.