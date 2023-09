Das bislang letzte Tierheimfest hatte im Jahr 2019 stattgefunden und damals viele Menschen auf das Areal in der Flugplatzstraße gelockt. Auf ähnlich gute Resonanz hofft Martin Spirgatis, Vorsitzender des Tierschutzvereins Lahr und Umgebung, auch am Sonntag, wenn von 11 bis 17 Uhr gefeiert wird.

Vor Ort erhalten die Besucher interessante Informationen über die Arbeit des Tierheims und den Tierschutz im Allgemeinen. Außerdem soll Thema sein, was sich im Tierheim in den schwierigen Corona-Jahren alles getan hat. So wurden beispielsweise der äußere Kaninchenbereich sowie das Areal für die Tauben großzügig erweitert.

Ein großes Unterhaltungsprogramm ist nicht vorgesehen, dafür fehle schlicht der Platz, so Spirgatis. Für beste Stimmung wird dank der musikalischen Unterhaltung durch Walter Holtfoth mit seinem „CleophaRockRadio!“ dennoch gesorgt sein.

Für das leibliche Wohl sorgen diverse Food-Trucks. Da der Verein, der früher für das gastronomische Angebot zuständig gewesen ist, nicht mehr verfügbar ist, musste hierfür zwangsläufig eine moderne Alternative gefunden werden.

Keine Veränderung wird es bezüglich des großen Kuchenbuffets geben, das in den Vorjahren immer viel Zuspruch fand. Hierfür werden weiterhin gerne Kuchen entgegengenommen. Vorbeigebracht werden können die Leckereien am Samstag zwischen 8 und 18 Uhr oder direkt am Sonntag.

Auch für 2023 hofft Martin Spirgatis wieder auf eine ähnliche Besucherresonanz wie in den Jahren vor Corona. Foto: Tierheim Lahr

Zu Gast sind außerdem mit ihren Ständen einige Partner des Tierheims, unter anderem die Igel-Nothilfe Kappel-Grafenhausen, Toms Hundewelt sowie die Gruppierung Vegio Lahr-Ettenheim, die ein veganes Kuchenbuffet anbietet.

Was viele freuen wird: Auch in diesem Jahr wird es wieder eine spannende Tombola mit attraktiven Gewinnen geben. „Wir möchten uns auf diesem Weg herzlich bei den Sponsoren bedanken, die uns so tolle Preise zur Verfügung stellen. Ich bin sicher, dass die Tombola gut angenommen wird“, verrät Spirgatis. Und könnte damit recht behalten, handelt es sich beim Hauptpreis doch um einen neuen Flachbildschirm.

Spirgatis möchte seinem Team, das aktuell aus fünf Festangestellten, drei Azubis sowie einer Teilzeitkraft besteht, für die anstrengenden vergangenen Wochen danken: „Alle haben sich ohne Aufforderung mächtig ins Zeug gelegt und freiwillig Überstunden gemacht, um uns ein schönes Tierheimfest zu ermöglichen.“

Großer Dank gelte allerdings auch einigen Ehrenamtlichen, die zwei Wochen lang alles dafür getan haben, das Tierheim für das Fest aufzuhübschen und es so im rechten Licht dastehen zu lassen. Sie strichen die Fassade des Katzenhauses, schnitten Hecken und pflanzten Blumen.

Wie stark das Tierheim Lahr teilweise an seine Kapazitätsgrenzen gelangt, beleuchtet Spirgatis: „2021 hatten wir mehr als 800 Tiere bei uns, in diesem Jahr sind wir auf dem Weg, diese Marke wieder zu erreichen.“ Da echter Tierschutz kein Geschäftsmodell, sondern vielmehr eine Herzensangelegenheit sei, brauche man umso mehr die Unterstützung der Bevölkerung.

Wichtig ist für Spirgatis, die Hemmschwelle der Menschen vor dem Besuch eines Tierheims zu senken: „Man muss nicht direkt ein Tier mitnehmen, das ist ein Irrglaube. Kommen Sie einfach vorbei, essen Sie was, trinken Sie was, feiern Sie mit uns“, appelliert der Vereinsvorsitzende.

Wegen baulicher Veränderungen im Bereich Flugplatzstraße – dort stehen aktuell Rohbauten – sind die Parkplätze weniger geworden. Aus diesem Grund rät Spirgatis dazu, per Rad oder zu Fuß zum Tierheimfest zu kommen. Bei der Durchfahrtstraße zum Tierheim solle nicht geparkt werden, mahnt er.