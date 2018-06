Anzeige TG hat viel zu bieten

Sportlich machen am Freitagabend die Mannschaften beim Laienturnier den Anfang. Dort steht ebenso wie beim Prominentenspiel 20er gegen 40er der Spaß im Vordergrund. Am Samstag stehen die Spiele der Jugend-Teams auf dem Rasen an. Teil des Programms auf dem Sportgelände ist dann auch das Sichtungs- und Orientierungsturnier der E-Jugend 6+1 für die Hallenrunde 2018/19. Alle Vereine die in der kommenden Saison mit ihren E-Jugend-Mannschaften in den Spielformen 4+1 Kombi oder 6+1 an der Hallenrunde teilnehmen möchten, sind in Schömberg dabei, um einen Eindruck der Spielstärke ihrer künftigen Gegner zu gewinnen. Gespielt wird ab 9.30 Uhr. Dem Sieger winken Eintrittskarten für den Freizeitpark Tripsdrill. Ebenfalls ab 9.30 Uhr geht es auch dem Beach-Feld rund. Acht Teams mischen bei den Männern in zwei Gruppen mit, darunter auch zwei A-Jugend-Mannschaften. Im Vierer-Feld der Frauen schickt Gastgeber TG Schömberg gleich zwei Teams an den start. Am Sonntag kämpfen schließlich die aktiven Mannschaften bei den Männer und Frauen auf den Rasenplätzen um den Wanderpokal. Außerdem ermitteln die männlichen A-Jugend-Teams ihren Turniersieger.