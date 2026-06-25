Anzeige: Test-Schlusslichter können Sicherheit gefährden

Ganzjahresreifen gelten für viele Autofahrer als praktische Alternative zum saisonalen Reifenwechsel. Ein aktueller ADAC-Test zeigt jedoch deutliche Qualitätsunterschiede.
Bei vielen Autofahrern sind Ganzjahresreifen beliebt – man spart sich das lästige Wechseln und kann das gesamte Jahr bequem mit einem Reifensatz fahren. Hersteller jedoch schreiben zumindest dem Markt für Kleinwagen „offenbar nur eine untergeordnete Bedeutung zu“. Dieses deutliche Urteil fällt der ADAC nach seinem aktuellen Reifentest. Denn das Ergebnis ist unter dem Strich ernüchternd. Und dabei hätten einige Marken in anderen Dimensionen für größere Autos bereits neuere Modelle am Markt. Der Test zeigt damit auch, dass die Entwicklung in diesem Segment offenbar hinter anderen Fahrzeugklassen zurückbleibt.