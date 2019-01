Anzeige Teilnehmerfeld ist top besetzt

Traditionell eröffnen die Juniorinnen das Frauenfußball-Turnier des TSV Geislingen. In diesem Jahr legen die D-Juniorinnen am Samstagmorgen um 9 Uhr los. In Gruppe 1 treten die Geislinger Nachwuchsfußballerinnen auf die SGM Heuberg, den TSV Sondelfingen, die SpVgg Leidringen und die SG Kirchen-Hausen. In Gruppe 2 treffen die Juniorinnen des FC Steinhofen, des SV Spaichingen, des TSV Frommern, des TSV Lustnau und des TV Derendingen aufeinander. Das Platzierungsspiel beginnt gegen 12.30 Uhr, das Finale gegen 13.15 Uhr.

Um 14 Uhr beginnt das Rennen um den Kleider-Müller-Cup – sämtliche Partien sind auf 1x12 Minuten angesetzt – mit der Vorrunde, die am Sonntag ab 9.30 Uhr fortgesetzt wird. Die Vorrunde ist für Gastgeber Geislingen nicht von Pappe. Der TSV bekommt es in Gruppe 2 mit Obertürkheim, Niefern, dem SC Würzburg (Bayernliga) und dem SV Unterjesingen (Regionenliga) zu tun. "Für uns wird es schwierig, die Zwischenrunde zu erreichen. Das Niveau in dieser Gruppe ist für einen Bezirksligisten schon sehr hoch. Allerdings kann es in der Halle immer Überraschungen geben. Ich würde mir jedenfalls wünschen dass unsere Mädels besser abschneiden als im vergangenen Jahr", sagt TSV-Abteilungsleiterin Goth. 2018 belegten die Geislingerinnen den 22. und damit letzten Platz im Tableau. Aber auch Lokalrivale Frommern trifft auf starke Gegner, muss Alberweiler, Löchgau, den TSV Sondelfingen (Landesliga) und Obertürkheim II (Regionenliga) ran.

Aus den vier Vorrundengruppen qualifizieren sich die beiden jeweils besten Mannschaften sowie die beiden besten Gruppen-Dritten für die Zwischenrunde, die am Sonntag ab 13 steigt. Dann ermitteln die zehn verblieben Mannschaften in zwei Gruppen ihre Teilnehmer am Spiel um Platz drei (gegen 17.30 Uhr) und dem Finale.

GRUPPE 1

VfL Sindelfingen Ladies

(Regionalliga Süd)

TV Derendingen II

Oberliga)

TSV Lustnau

(Verbandsliga)

TB Ruit

(Bezirksliga)

TSV Aach-Linz

(Landesliga)

GRUPPE 2

SV Unterjesingen

(Regionenliga)

TSV Geislingen

(Bezirksliga)

FV 09 Niefern

(Oberliga)

VfB Obertürkheim I

(Oberliga)

SC Würzburg

(Bayernliga)

GRUPPE 3

TSV Frommern

(Verbandsliga)

FV Löchgau

(Oberliga)

SV Alberweiler

(Regionalliga Süd)

TSV Sondelfingen

(Landesliga)

VfB Obertürkheim II

(Regionenliga)

GRUPPE 4

FSG Zizenhausen/Hindelwangen/Hoppetenzell

(Bezirksliga)

SV Hegnach

(Oberliga)

TV Derendingen I

(Oberliga)

TSV Amicitia Viernheim

(Verbandsliga)

SV 67 Weinberg II

(Bayernliga)

ZEITPLAN Samstag

ab 9 Uhr: Turnier der D-Juniorinnen

ab 14 Uhr: Vorrunde Frauenturnier

ab 21 Uhr: Spielerinnen-Disco

Sonntag

ab 9.30 Uhr: Fortsetzung der Vorrunde

gegen 12.20 Uhr: Einlagespiel der E-Juniorinnen TSV Geislingen – SGM Steinhofen

ab 13 Uhr: Zwischenrunde

Tanbzeinlage kleines Fasnetsballett aus Geislingen

ab 17.15 Uhr: Endrunde