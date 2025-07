TechnologyMountains baut auf drei Säulen.

Die Formel „Medizintechnik + Mikrotechnik + Kunststofftechnik = TechnologyMountains“ geht auf, weil sich jedem Kompetenzfeld im Verbund jeweils eine Organisation annimmt.

Für die Medizintechnik ist die MedicalMountains GmbH verantwortlich, für die Mikrotechnik die Hahn-Schickard- Gesellschaft für angewandte Forschung e. V. und für die Kunststofftechnik das Kunststoff-Institut Südwest.

Medizintechnik

Die MedicalMountains GmbH bietet ein Netzwerk, das die internationale Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Unternehmen aus dem gesamten Bereich der Medizintechnik stärkt.

Sie hat ihren Sitz in Tuttlingen und dies aus gutem Grund, denn hier befindet sich das Weltzentrum der Medizintechnik.

Mikrotechnik

Die Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e. V. entwickelt intelligente Produkte mit Mikrosystemtechnik von der ersten Idee bis zur Fertigung.

Der Forschungs- und Entwicklungsdienstleister ist mit seinen Instituten gleich an drei Standorten in Baden-Württemberg vertreten: in Villingen-Schwenningen, in Freiburg und in der Landeshauptstadt Stuttgart.

Die drei Standorte realisieren in enger Zusammenarbeit mit der Industrie eine Vielzahl innovativer Produkte und Technologien in den Bereichen Sensoren und Aktoren, Systemintegration, Analytik, Mikroelektronik, Aufbau- und Verbindungstechnik sowie Mikromontage.

Das Innovation Forum Medizintechnik 2023. Foto: TechnologyMountains

Das Angebot umfasst aber auch die Herstellung von kleineren und mittleren Serien sowie die erfolgreiche Überleitung in die Großserienfertigung.

Kunststofftechnik

Technologieförderung vor Ort im Unternehmen passgenau dort, wo sie unmittelbar benötigt wird – das ist die Kompetenz des Kunststoff-Instituts Südwest mit Sitz in Villingen-Schwenningen.

Das Institut unterstützt Unternehmen bei der Auswahl, Entwicklung, Optimierung und Umsetzung von Produkten, Werkzeugen und Prozessabläufen sowie bei Qualitätsthemen in der Kunststofftechnik.