Anzeige Teambuilding mal anders

Auf dem Nagolder Eisberg findet man einen Abenteuerspielplatz der besonderen Art: Ein Hochseilgarten mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Als Team erfolgreich einen Parcours überwinden, Aufgaben meistern und Ängste überwinden, ist ein ganz besonderer Kick und schweißt die Teammitglieder zusammen.

Teamtraining - Gemeinsame Erfolge

Ein gezieltes Teamtraining kann Wunder wirken - und macht Spaß! Individuelle Teamtraining-Events können über den Hochseilgarten auf dem Eisberg gebucht werden. Das Ziel: Individualziele unterordnen und spüren, wieviel man gemeinsam erreichen kann.

Survival Camp - Zurück zu den Wurzeln

Ein ganz besonderes Erlebnis ist das ebenfalls vom Hochseilgarten angebotene Survival Camp. Im Rahmen spannender Szenarien gilt es, Aufgaben zu lösen und Hindernisse zu überwinden: Im Gelände orientieren, abseilen, Nachtlager im Freien einrichten, Feuer machen und vieles mehr. Nah an der Zivilisation aber dennoch wie in der Wildnis wachsen selbst einander unbekannte Menschen in kurzer Zeit zu einem Team zusammen.

Escape Room - Gemeinsam ausbrechen

Besonderer Beliebtheit erfreuen sich Events mit sogenannten Escape Rooms. Ende 2015 kam dieser Trend auch in Nagold an. Das Ziel des Spiels ist es, durch das gemeinschaftliche Lösen von Rätseln und dem Finden von Verstecken, den Ausweg aus einem abgesperrten Raum zu finden. Spaß, Spannung und Adrenalin - das verbindet! Achtung: Der Raum eignet sich nur für Kleingruppen von ein bis fünf Personen.

Ostaria Da Gino - Kochkurse für Genießer

Weniger Action aber sehr viel Genuss, bieten die Kochkurse der Ostaria Da Gino. Eine Küche und ein separater Gastraum über dem Lokal sind wie geschaffen für Kochkurse mit acht bis 18 Personen - besonders beliebt in kühleren Jahreszeiten, da es in einer Küche doch sehr warm werden kann. Selbst gestresste Manager durften schon erleben, wie schön eine solche Erfahrung sein kann und aus Kochmuffeln wurden begeisterte Fans eines solchen Events.

Stocherkahn - Einfach treiben lassen

Zum Entspannen lädt eine Gruppenfahrt auf dem Stocherkahn entlang der Nagold ein. Diese Fahrt dauert rund 45 Minuten und ist daher gut geeignet als einzelner Baustein bei einem längeren Familien- oder Betriebsausflug.

Und, und, und...

Nagold hat noch viele weitere Möglichkeiten, um den Zusammenhalt in einer Gruppe zu stärken und um schöne Erlebnisse zu teilen: Geocaching in Nagold und Umgebung, Segway-Touren durch die Stadt, Bogenschießen auf dem Eisberg, E-Bike-Verleih. Außerdem finden sich rund um Nagold vielfältige Wanderwege, die wie geschaffen für Schnitzeljagden und Schatzsuchen sind. Unternehmen können sich für diesen Zweck sogar spezielle Apps für eine solche Betriebsveranstaltung programmieren lassen. Autor: Jennifer Weitbrecht, Foto: Jigal Fichtner