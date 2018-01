Egal ob Taschen, Geldbörsen oder Freizeitrucksäcke: All diese Accessoires unterliegen immer mehr dem modischen Aspekt. Um Platz für die neue Frühjahrskollektion zu schaffen, bietet "Hügel Lederwaren" in der Hauptstraße 40 in Rottweil einige dieser Waren im Winterschlussverkauf an. "Der Winterschlussverkauf hat für uns nach wie vor eine große Bedeutung", schildert Karin Huonker. Ein Preisnachlass von 30 bis 50 Prozent auf alle modischen Taschen der Herbst/Winter Kollektion 2017 wartet daher auf die Kunden. Auch im Bereich von Börsen, Reisegepäck und Freizeitrucksäcken wird Platz gemacht und somit können sich Kunden auch hier auf reduzierte Ware freuen.