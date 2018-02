Anzeige Tanz, Gesang und viel Humor

Wer dazu keine Lust hat, kann in der Bar die Fasnetsparty starten. Dafür sorgt das eingespielte Team der Treiber. Bestens versorgt werden die Gäste auch vor und während des Programms durch das gewohnte Küchenteam. Schnitzel mit Salat und vieles mehr ebnen den Weg für eine lange Fasnetsnacht.

Im Übrigen gibt es auch noch weitere Veranstaltungen über die Fasnet. Am Fasnetssonntag findet die Kinderfasnet mit buntem Programm für die Kleinen statt. Nach dem Umzug in Hechingen am Fasnetsdienstag öffnen die Hasawedel wieder die Hallentüren für den Fasnetsausklang. Am Aschermittwoch beenden die Narren dann die Fasnet mit dem traditionellen Fasnetsvergraben. (cs)