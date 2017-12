Anzeige Tagsüber Café und abends Bar

Am 25. November hat Carolin Daubenberger ihr "Wohnzimmer" eröffnet. Mehr als ein Jahr lang waren die Gasträume in bester Geschäftslage verwaist, sehr zum Missfallen vieler Einheimischer und Gäste.

Ein Glücksfall, dass sich nach kurzer Überlegung eine junge dynamische Frau dazu entschlossen hat, sich beruflich zu verändern: Carolin Daubenberger, geboren und aufgewachsen in Dornstetten, arbeitete als studierte Betriebswirtin bisher als Eventmanagerin beim Kraftwerk Rottweil. Jetzt ist sie Wirtin im "Wohnzimmer".

In Dornstetten hat sie sich ihren Traum einer gemütlichen Kneipe verwirklicht. Weil diese so gemütlich werden sollte wie ein Wohnzimmer, stand damit auch gleich der Name fest. Ihr "Wohnzimmer" hat sie für den Nachmittag als Café konzipiert, mit gemütlichen Sitzecken, Sofas, Sesseln und an den Fenstern mit Sitzkojen mit Polstern und Kissen. Vor allem aber mit täglich frisch gebackenen Kuchen vom Steinerbeck in Dietersweiler und verschiedenen Kaffeespezialitäten.