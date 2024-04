1 Zum „Tag des Horber Handwerks“ wird „Im Heiligenfeld“ eingeladen. Foto: Handwerksbetriebe

Einblick in ihr Angebot und ihre Produktwelt gewähren acht Unternehmen an zwei Tagen am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, „Im Heiligenfeld“ . Die Besucher können sich rundum informieren. Für Speisen und Getränke, musikalische Unterhaltung und für Spiel und Spaß ist ebenfalls gesorgt.









Gleich an zwei Tagen laden acht Horber Handwerksbetriebe „Im Heiligenfeld“ zum „Tag des Horber Handwerks“ ein: am Samstag, 4. Mai von 14 bis 17 Uhr uns am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 17 Uhr.