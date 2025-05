Anzeige: Tag der offenen Tür in der erweiterten Kita Winzeln

Am „Tag der Städtebauförderung“, am Samstag, 10. Mai, lädt die Gemeinde Fluorn-Winzeln in die umgebaute und sanierte Kindertagesstätte Winzeln ein.

Rund 3,5 Millionen Euro hat die Gemeinde Fluorn-Winzeln laut Bürgermeister Rainer Betschner in den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte Winzeln investiert. Am Samstag, 10. Mai, zeigt die Gemeinde beim Tag der offenen Tür zwischen 14 und 18 Uhr, wie sich die Kita entwickelt hat und wie sie nach dem Umbau aussieht. Die Kinder und das Kitateam um die Leiterin Carmen Dieterle haben sich für diesen Tag einiges überlegt.

Kinder gestalten Programm

„Es gibt ein Programm mit den Krippen- und den Kindergartenkindern“, verspricht Dieterle. Los geht es gegenüber in der Alten Kirche um 14 Uhr mit der Begrüßung und mit einer Aufführung der Kinder. Ab 14.30 Uhr warten auf die Besucherinnen und Besucher der Kindertagesstätte Winzeln Spiel- und Spaßstationen im Gebäude und im Außenbereich.

Lesen Sie auch

Führungen um 15, 16 und 17 Uhr

Um 15, 16 und 17 Uhr sind Führungen durch das Gebäude geplant. Treffpunkt ist jeweils der Kita-Eingangsbereich. Die Führungen übernehmen das Leitungsteam und auch Bürgermeister Rainer Betschner. Natürlich können auch Fragen gestellt werden. Die Erzieherinnen erwarten die Besucher wiederum in den Räumen.

Kasperle-Theater ab 15.30 Uhr

Ab 15.30 Uhr gibt es ein Kasperle-Theater der Maxi-Kinder in der Alten Kirche; nur ein paar Schritte von der Kindertagesstätte entfernt.

Die Eltern kümmern sich – auf Spendenbasis – um die Verköstigung der Besucher. Es gibt Kaffee und Kuchen, andere Durstlöscher sowie auch etwas Herzhaftes; Rote und Gerauchte Wurst.

Entdecken, wie sich die Kita entwickelt hat

Der Tag der offenen Tür der Kita Winzeln ist in den „Tag der Städtebauförderung“ eingebettet, an dem die Gemeinde in diesem Jahr zum ersten Mal teilnimmt. „Über die Erweiterung und den Umbau der Kita wurde ja viel gesprochen, und die Menschen sind natürlich neugierig darauf, was wir gemacht haben“, weiß Bürgermeister Rainer Betschner.

Städtebauförderung hilft

Der „Tag der Städtebauförderung“ ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, Deutschem Städtetag und Deutschem Städte- und Gemeindebund. Hier können Projekte präsentiert werden, die mit Fördermitteln aus der Städtebauförderung möglich geworden sind. „Städte und Gemeinden informieren an diesem Tag über ihre Projekte, Planungen und Erfolge der Städtebauförderung – und laden dazu ein, an der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes mitzuwirken“, heißt es auf der Internetseite zum „Tag der Städtebauförderung“.

Fördermittel helfen

In die Investition in das Gebäude der Kindertagesstätte Winzeln flossen laut Bürgermeister Betschner 20 Prozent Landesmittel. Für die Gestaltung der Außenanlage fließt sogar eine 60-prozentige Förderung.

Platz zwischen Kita und Alter Kirche zum Tag der offenen Tür gesperrt

Am „Tag der Städtebauförderung“ wird der Platz zwischen der Kita und der Alten Kirche für den Verkehr gesperrt, und die Gemeinde zeigt an diesem Tag auch, was sich sonst noch im Sanierungsgebiet „Ortskern Winzeln“ alles getan hat.

Zum Beispiel wurde der Platz um die Alte Kirche neu gestaltet. Hier wird am Wochenende vom 30. Mai bis zum 1. Juni auch das Dorffest Winzeln stattfinden. Besucht werden kann am „Tag der Städtebauförderung“ auch das Café „s’Lottchen“. Dieses Gebäude konnte mit Hilfe von Fördermitteln neu gestaltet werden.