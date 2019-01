Anzeige Tag der offenen Tür im Gesundheitszentrum

Am Samstag, 12. Januar, eröffnet das neue AOK-Gesundheitszentrum in der Mörikestraße 7 mit einem Tag der offenen Tür von 12 bis 16 Uhr. Die Besucher erwarten zahlreiche Schnupperangebote. "Vorbeischauen lohnt sich", wird in der Einladung versichert. Egal ob Functional Fitness oder das AOK-HüftKnieProgramm – für jeden sei das Richtige dabei. Präventionsexperten der Kasse helfen, Stress-Situationen zu analysieren und zeigen verschiedene Entspannungsmethoden auf. Insgesamt bietet die Kasse in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Entspannung mehr als 100 Gesundheitskurse an.

Im modernen AOK-KochStudio werden verschiedene Kochkurse, zum Beispiel Trendküche, Schnell und lecker oder Ernährung im Sport, angeboten. Von 12.30 bis 14.30 Uhr ist "Show-Cooking" mit dem B2-Küchenteam. Es wird gekocht und gegessen, was gesund ist und schmeckt: leckere Snacks in Bio-Qualität. Für eine ganz individuelle Ernährungsberatung kann ein persönliches Beratungsgespräch mit den Ernährungsexpertinnen vereinbart werden.

Das neue AOK-RückenStudio erstreckt sich auf über 130 Quadratmeter und ist die größte Trainingsfläche im neuen Gesundheitszentrum. An speziell entwickelten Trainingsgeräten werden Rumpf-, Nacken- und Halsmuskulatur trainiert. So werden Muskeln aufgebaut und der Rücken längerfristig gestärkt. Große Spiegel geben den Räumen mehr Weite und den Teilnehmern die Möglichkeit, bei den verschiedenen Übungen ihre Körperhaltung zu überprüfen.