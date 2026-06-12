Anzeige: Tag der offenen Tür, Feuerwehr Steinen

Wenn sich am Sonntag, 14. Juni, von 11 bis 17 Uhr die Tore im Haus der Sicherheit in Steinen öffnen, schwingt eine Portion Wehmut mit. Walter Bachmann, der hauptamtliche Gesamtkommandant der Feuerwehr Steinen, wechselt Ende Juni in den Ruhestand: Nach 48 Jahren als aktiver Feuerwehrmann, davon zehneinhalb Jahre an der Spitze, übergibt der 65-Jährige an seinen Nachfolger Dennis Kraut. Zuvor jedoch zeigt die Steinener Wehr, was sie kann, was sie hat und wie viel Herzblut sie in ihre Aufgaben einbringt.

Zum Tag der offenen Tür erwartet die Besucher in der Lörracher Straße 45 ein pralles Programm: Auch der im selben Gebäude ansässige Polizeiposten Steinen öffnet seine Türen und präsentiert die frisch umgebauten Räume. Dem Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein um 11.30 Uhr folgen spannende Vorführungen der aktiven Einsatzkräfte sowie der Jugendfeuerwehr, die auch von eigens angereisten Kollegen der französischen Partnergemeinde Cornimont verfolgt werden. Mit Mittagessen, darunter Steaks vom Holzkohlegrill, beweisen die Steinener Feuerwehrleute einmal mehr ihren Ruf als gute Gastgeber.

Neues Fahrzeug

Im Zentrum des Interesses dürften der Fuhrpark und das technische Gerät stehen. Jüngster Neuzugang ist der im Dezember 2025 ausgelieferte Gerätewagentransport (GW-T), der das Anfang der 2000er Jahre gestartete Beschaffungskonzept abschließt. Flankiert wird er von einem Kommandowagen, dem Einsatzleitfahrzeug, den Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen HLF 20 (Brandbekämpfung) und HLF 10 (technische Hilfeleistungen) sowie einer Drehleiter, einem Mannschaftstransportfahrzeug und sogar einem Schlauchboot. Erst die Gerätschaften machen die Ausstattung komplett, darunter Lampen, Notstromaggregate, Tauchpumpen, Ölbindemittel, Absturzsicherungsgegenstände, Waldbrandbekämpfungsequipment, 1500 Meter B-Schläuche, sich selbst aufrichtende Faltbehälter für jeweils 10.000 Liter Wasser und ein Plasmaschneidegerät, das massiven Stahl durchtrennen kann.

Die Freiwillige Feuerwehr Steinen öffnet ihre Türen. Foto: Veronika Zettler

„Alles muss regelmäßig geprüft und intensiv geübt werden, damit man es sicher in den Einsatz bringen kann“, betont Walter Bachmann, denn Fehler können im Ernstfall schlimme Folgen haben. Die Abteilung im Kernort unter Abteilungskommandant Markus Zenker und Stellvertreter Markus Stiegler probt deshalb jeden Montag mit ihren 48 Männern und Frauen in zwei Gruppen unterschiedlichste Szenarien. Hinzu kommen die Wehren der Steinener Ortsteile, die jeweils in ihren eigenen Feuerwehrgerätehäusern mit einem Löschfahrzeug samt Ausrüstung eine solide Grundsicherung gewährleisten.

115 Einsätze im Jahr

Rechnet man die Gesamtfeuerwehr zusammen, stehen insgesamt 223 Einsatzkräfte bereit, flankiert von 78 Mitgliedern in der Altersabteilung. Gefordert werden sie oft: Rund 115 Mal pro Jahr rückt die Wehr aus, wobei das Spektrum der Einsätze von Bränden über Verkehrsunfallrettungen und Wassernoteinsätze bis hin zur Beseitigung von Ölspuren reicht, hieß es im Gespräch.

Dass es in Steinen auch künftig nicht an Nachwuchs mangeln wird, ist eine echte Erfolgsgeschichte: Mit 114 Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 18 Jahren, die in sieben Gruppen von 18 Betreuern ausgebildet werden, stellt die Gemeinde eine der größten Jugendfeuerwehren im Landkreis Lörrach. Nur einem Wunsch von Walter Bachmann ist bislang stets etwas dazwischengekommen: der Gründung einer Kindergruppe ab sechs Jahren. Doch der scheidende Gesamtkommandant blickt zuversichtlich in die Zukunft und ist sich sicher, dass dieses fehlende Puzzleteil in der neuen Ära unter Dennis Kraut schon bald Realität wird.