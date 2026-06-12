Anzeige: Tag der offenen Tür, Feuerwehr Steinen

Am Sonntag werden die umgebauten Räume präsentiert.
Wenn sich am Sonntag, 14. Juni, von 11 bis 17 Uhr die Tore im Haus der Sicherheit in Steinen öffnen, schwingt eine Portion Wehmut mit. Walter Bachmann, der hauptamtliche Gesamtkommandant der Feuerwehr Steinen, wechselt Ende Juni in den Ruhestand: Nach 48 Jahren als aktiver Feuerwehrmann, davon zehneinhalb Jahre an der Spitze, übergibt der 65-Jährige an seinen Nachfolger Dennis Kraut. Zuvor jedoch zeigt die Steinener Wehr, was sie kann, was sie hat und wie viel Herzblut sie in ihre Aufgaben einbringt.