Anzeige: Tag der offenen Tür der Kindertagesstätte Kirchplatz in Sulgen
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Die Kindertagesstätte am Kirchplatz in Sulgen. Foto: Lothar Herzog

Die Kindertagesstätte am Kirchplatz in Sulgen ist seit Ende Januar in Betrieb. Nun lädt die Stadt Schramberg am Samstag, 13. Juni, ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Rund eineinhalb Jahre hat in Sulgen der Umbau des denkmalgeschützten Grundschulgebäudes von 1912 gedauert, ehe die Kinder und Erzieherinnen aus dem einen Steinwurf entfernten Modulbau in die neuen Räumlichkeiten umziehen konnten. Dort hatten sie knapp sieben Jahre ausgeharrt. Derzeit werden mit Hochdruck an den Außenanlagen noch Pflaster- und Vegetationsarbeiten erledigt. Schließlich soll bis zum 13. Juni alles fertig sein. Dann wird in der Kindertagesstätte am Kirchplatz zum Tag der offenen Tür eingeladen.

 

Das Programm

Der offizielle Teil des Tags der offenen Tür beginnt um 11 Uhr mit dem Grußwort der Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und mit dem Auftritt der Kindergartenkinder. Ab 12 Uhr gibt es stündlich Führungen durch die Räumlichkeiten des neuen Kindergartens. Außerdem gibt es Spielstationen mit Tombola, Glitzertattoos, Kinderschminken sowie mit Aktionen im Garten.

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen, mit Pommes, Wurst, frittierten Bratlingen sowie mit Getränken gesorgt.

 