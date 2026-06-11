Anzeige: Tag der offenen Tür der Kindertagesstätte Kirchplatz in Sulgen

1 Die Kindertagesstätte am Kirchplatz in Sulgen. Foto: Lothar Herzog Die Kindertagesstätte am Kirchplatz in Sulgen ist seit Ende Januar in Betrieb. Nun lädt die Stadt Schramberg am Samstag, 13. Juni, ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.







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Rund eineinhalb Jahre hat in Sulgen der Umbau des denkmalgeschützten Grundschulgebäudes von 1912 gedauert, ehe die Kinder und Erzieherinnen aus dem einen Steinwurf entfernten Modulbau in die neuen Räumlichkeiten umziehen konnten. Dort hatten sie knapp sieben Jahre ausgeharrt. Derzeit werden mit Hochdruck an den Außenanlagen noch Pflaster- und Vegetationsarbeiten erledigt. Schließlich soll bis zum 13. Juni alles fertig sein. Dann wird in der Kindertagesstätte am Kirchplatz zum Tag der offenen Tür eingeladen.