Anzeige: Tag der offenen Tür bei Elektro Winterer

Ein Schmuckstück hat sich das Dörlinbacher Unternehmen Elektro Winterer an den südlichen Ortsausgang des Dorfes gestellt. Im Gewerbegebiet Hub, von der Straße nach Schweighausen aus gut sichtbar, ist die auch über das Schuttertal hinaus bekannte Firma nun beheimatet. Am Sonntag gibt es zur Eröffnung einen Tag der offenen Tür. Und noch einen Grund zum Feiern hat das Unternehmen: Elektro Winterer wird 40 Jahre alt.

Einst von Klaus Winterer gegründet, hat sich die Firma als verlässlicher Partner für alle Arten von Elektro-Installationen etabliert. Elektro Winterer ist eben „viel mehr als ein Dorfelektriker“, sagt Geschäftsführer Dominic Winterer, Sohn des Firmengründers, der das Unternehmen seit 2017 leitet.

Stetiges Wachstum machte den Neubau notwendig

Auch am neuen Standort gibt es eine Verkaufsfläche mit unter anderem Kühlschränken und Waschmaschinen.

Bekannt und beliebt ist die Firma Elektro Winterer, die vor allem auf Produkte aus deutscher Herstellung setzt, bei seinen Kunden aus der ganzen Region vor allem für die Installation von Photovoltaikanlagen.

Die Firma ist früh auf diesen Zug aufgesprungen, schon Anfang des Jahrtausends erkannten die Winterers das Potenzial und setzten den Fokus auf erneuerbare Energien. Eine der Grundlagen für das stetige Wachstum, das schließlich den Neubau nötig machte.

Elektro Winterer bietet seinen Kunden aus der ganzen Region – von Offenburg bis Freiburg und ins Kinzigtal hinein – ein „Komplettpaket“ an. Es geht um Energieoptimierung, also das intelligente Nutzen der – meist per PV-Anlage eigens erzeugten – Energie. Und zwar von der Beleuchtung über die Heizung bis hin zum „Smart Home“-System, einem Heimspeicher oder zur heimischen Wallbox fürs Elektro-Auto.

Winterer geht mit gutem Beispiel voran

Das Unternehmen geht dabei mit gutem Beispiel voran: Die eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Standorts, selbstverständlich eigens installiert, erzeugt 100 000 Kilowattstunden Strom jährlich und liefert damit auch die Energie für die Ladesäulen auf dem Parkplatz. Denn die Firma Winterer setzt auf klimafreundliche Elektroautos. Ein Thema, das im Unternehmen groß geschrieben wird. Die mehr als 20 Mitarbeiter, darunter auch drei Auszubildende, haben alle einen Sinn für den Klimaschutz.

Auf dem neuen Gelände der Dörlinbacher Firma Elektro Winterer wird beim Tag der offenen Tür am Sonntag so einiges los sein. Foto: Elektro Winterer

Neben Photovoltaik-Anlagen setzt die Firma Elektro Winterer natürlich auch klassische Elektro-Installationen um. Etwa wenn ein Neubau eines Bürogebäudes ansteht oder auch bei Mehrfamilienhäusern. „Der Erfolg ruht auf unserem Team“, betont Dominic Winterer. Er hat nur Lob für seine Mitarbeiter übrig, die im Unternehmen mit flachen Hierarchien auch Verantwortung übernehmen.

Fachvorträge von Experten beim Tag der offenen Tür

Zum Tag der offenen Tür am Sonntag sind „alle eingeladen. Alle können kommen“. Los geht es um 10 Uhr. Über den ganzen Tag verteilt, gibt es etwa 30 Minuten lange interessante und informative Fachvorträge von Experten. Die meisten davon über den richtigen Einsatz erneuerbare Energien.

So ist um 11 Uhr das Energiemanagement einer PV-Anlage mit Heimspeicher, Wallbox und Wärmepumpe Thema. Um 12.30 Uhr geht es darum, wie die Energie vom eigenen Dach optimal genutzt werden kann – etwa durch intelligente PV-Heimspeicher und entsprechende Stromtarife. Energieberater Schmider spricht um 13 Uhr unter dem Motto „gefordert oder gefördert“ über das Thema Heizungstausch.

Um 14 Uhr geht es um das Thema Energiezukunft und Heimspeicher mit dynamischen Stromtarifen. Eine Stunde später steht das „Smart Home“ im Mittelpunkt. Experten sprechen sowohl über die Nutzung in einem Neubau als auch in einem Bestandsgebäude. Um 16 Uhr wird der Vortrag von 12.30 Uhr wiederholt. Darüber hinaus wird es im Rahmen der Hausmesse eine Betriebsbesichtigung geben.

Flammkuchen, Grillwurst und Waffeln zur Auswahl

Auch für das leibliche Wohl wird selbstverständlich bestens gesorgt sein. Die Winterers kündigen selbst gemachte Flammkuchen an, auch leckere Grillwurst steht zur Auswahl. Dazu gibt es selbstverständlich Kaffee und Kuchen sowie Waffeln.

Für die jungen Besucher wird ebenfalls einiges geboten. Um 12 Uhr startet die Kinderunterhaltung. Unter anderem wird ein Kinderschminken angeboten, die Kleinen können zudem Luftballons modellieren oder sich nach Belieben auf einer Hüpfburg austoben. Das Ende des Tags der offenen Tür und der Geburtstagsfeier ist für 18 Uhr vorgesehen.

„Ich freue mich voll drauf“, sagt Geschäftsführer Dominic Winterer. Für ihn wird die Eröffnungs- und Geburtstagsfeier der perfekte Abschluss des Großprojekts. Besonders freut ihn, dass gutes Wetter angekündigt ist und sich die Sonne zeigen wird. Die wird dann sozusagen der Ehrengast sein, denn sie liefert schlussendlich die klimafreundliche Energie, die die Menschen dank der Installationen von Elektro Winterer nutzen können.

Erlöse gehen an den Waldkindergarten

Ein Besuch im Dörlinbacher Gewerbegebiet lohnt sich am Sonntag also aus vielerlei Hinsicht. Die Gäste bekommen nicht nur spannende Einblicke in das Unternehmen und interessante Informationen über die richtige Nutzung von Solarstrom, sie tun, wenn sie etwas essen oder trinken, ganz nebenbei noch etwas Gutes. Denn alle Erlöse kommen dem Waldkindergarten Erdkrümel in Dörlinbach zugute. Ein klares Zeichen für die Heimatverbundenheit der Firma.