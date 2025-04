1 Gärtnermeister Norbert Längle und sein Team freuen sich auf die Besucher. Foto: /Gärtnerei Längle

Am Tag der offenen Tür am 3. und 4. Mai lädt Längle zum Feiern, Stöbern und Informieren ein.









Der Dunninger Gärtnereibetrieb Längle lädt am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Mai, zum Tag der offenen Tür ein. Dabei wird die Gärtnerei in der Seedorfer Straße zwei Tage lang zum Treffpunkt für die ganze Familie. Für Groß und Klein wird allerhand geboten; und Gärtnermeister Norbert Längle und sein Team stellen natürlich ihr umfangreiches Sortiment an Pflanzen für Garten und Balkon vor.