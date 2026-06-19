Am Sonntag, 21. Juni, erinnert die Sozialstation Sulz nicht nur an ihre Geschichte, sie bietet auch viele Aktionen und Informationen.
Die Sozialstation Sulz feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Am Sonntag, 21. Juni, lädt sie ab 11.30 Uhr im und am Hauptgebäude in Sulz-Kastell, Hartensteinstraße 12, zu einem Tag der offenen Tür mit Jubiläumsfeier voller Erinnerungen, Begegnungen, Informationen und Aktionen ein. Wer möchte, kann schon ab 10.15 Uhr in die Remigiuskirche in Bergfelden zum Gottesdienst kommen.