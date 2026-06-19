Am Sonntag, 21. Juni, erinnert die Sozialstation Sulz nicht nur an ihre Geschichte, sie bietet auch viele Aktionen und Informationen.

Die Sozialstation Sulz feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Am Sonntag, 21. Juni, lädt sie ab 11.30 Uhr im und am Hauptgebäude in Sulz-Kastell, Hartensteinstraße 12, zu einem Tag der offenen Tür mit Jubiläumsfeier voller Erinnerungen, Begegnungen, Informationen und Aktionen ein. Wer möchte, kann schon ab 10.15 Uhr in die Remigiuskirche in Bergfelden zum Gottesdienst kommen.

Ein generationenübergreifendes Begegnungsfest Der Tag der offenen Tür ist als niederschwelliges generationsübergreifendes Begegnungsfest angelegt, bei dem jeder willkommen ist.

Was der zentrale Bestandteil der Jubiläumsfeier ist

Ein zentraler Bestandteil der Jubiläumsfeier ist der Rückblick auf fünf Jahrzehnte Sozialstation Sulz, die im Laufe dieser Jahrzehnte von einer Einrichtung mit drei Krankenschwestern zu einem städtischen Eigenbetrieb mit rund 70 Bediensteten und den verschiedensten Aufgabenfeldern angewachsen ist. Die Geschichte wird über Fotos und kurze Texte präsentiert.

Eine Erinnerungswand

Geplant ist auch eine Erinnerungswand unter dem Leitgedanken „Ihre Geschichte mit uns“. Besucherinnen und Besucher können sich mit einer Sofortbildkamera fotografieren lassen und – für die Erinnerungswand – einen kurzen Gedanken, Wunsch oder eine Erinnerung niederschreiben. Die Wand soll während des Tages wachsen.

Die Infostände beim Fest der Sozialstation

An verschiedenen Infoständen warten die unterschiedlichsten Themen; zum Beispiel zur Arbeit und zu den Angeboten der Sozialstation, zum Förderverein oder zur Palliativ-Pflege. Am letztgenannten Stand wird deutlich, dass Pflege nicht nur Versorgung bedeutet, sondern auch Begleitung, Würde und Entlastung in schwierigen Lebensphasen.

Was die Besucher an der Gesundheitsstation machen können

Geplant ist außerdem eine Gesundheitsstation mit praktischen Angeboten wie Blutdruck- oder Blutzuckermessung. Es gibt auch eine Mitmachaktion des Kindergartens. Das Sulzer Bürgerengagement ist ebenfalls vertreten und informiert zum Projekt „Sorgende Gemeinschaft“.

Die Bewirtung und die Spritz-Bar

Um die Bewirtung kümmern sich die Sulzer Mountainbiker; mit Gegrilltem, mit Pommes und mit Kaltgetränken. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Erfrischendes gibts an der Spritz-Bar. Die Besonderheit dort: Die Geschmacksrichtung wird kreativ über eine Spritze am Glas serviert. Die Gäste können sich ihren Geschmack selbst ins Glas geben.

Die Räume in Sulz-Kastell

Die Sozialstation-Räumlichkeiten oben in Sulz-Kastell im „3S“-Gebäude sind erst knapp zwei Jahre alt und sind für die Arbeitsabläufe im Vergleich zu den beengten Verhältnissen in der Innenstadt ein Quantensprung. Für rund 3,5 Millionen Euro hatte die Stadt Sulz am Neckar dieses Gebäude im Stadtteil Kastell für die Sozialstation, für die Stadtwerke Sulz und auch für die Stromversorgung GmbH bauen lassen. Die Wege sind kurz, alle Räume sind barrierefrei zugänglich, und auch für die Fahrzeuge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für den Fuhrpark der Sozialstation gibt es beim Gebäude genügend Flächen in Form von Parkplätzen und Carports. Für das Essen-auf-Rädern-Angebot der Sozialstation gibt es einen Kälte-Lagerraum, und das Essen kann unter einem Dach eingeladen werden.

High-Tech aus Horb

Bei der Arbeit der Sozialstation kommt zwischenzeitlich High-Tech aus Horb zum Einsatz. Zusammen mit dem Startup hTRIUS hat das Unternehmen Help Tech ein Exoskelett auf den Markt gebracht, das den Nutzerinnen und Nutzern bei körperlich schweren Tätigkeiten – zum Beispiel beim Transfer von Patienten – dabei hilft, den Rücken zu entlasten. „Wir haben zwei davon angeschafft“, ist Tina Nagel, Geschäftsführerin der Sozialstation, stolz. „Es sind da sogar Griffe dran, an denen sich die Patienten festhalten können.“ Bei der Herstellung der Exoskelette ist auch die Neckarwerkstatt eingebunden,; eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung.

Die Geschichte ab 1976

Die Geschichte der Sozialstation begann vor 50 Jahren durch entsprechende Beschlüsse der Gemeinderäte in Sulz am Neckar und Vöhringen. Ihr Ziel: Menschen im Alter und bei Krankheit wohnortnah zu unterstützen. Die Grundidee: ambulante Hilfe ermöglichen, damit Menschen möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können. Am 1. Januar 1976 nahm die Sozialstation mit drei Krankenschwestern ihre Arbeit auf. Es begann der Aufbau einfacher ambulanter Versorgungsstrukturen. Im selben Jahr wurde auch der Förderverein gegründet.

Die Geschichte bis heute

In den 1980er Jahren wurde die Arbeit der Sozialstation immer weiter professionalisiert. Die Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 entwickelte die ambulante Pflege von einer stark persönlich geprägten Hilfe hin zu einem regulierten professionellen Versorgungssystem. Im Jahr 2003 wurde die Sozialstation zu einem Eigenbetrieb der Stadt Sulz am Neckar.

Wie das Angebot erweitert wurde

Im Laufe der Jahre wurde das Angebot der Sozialstation kontinuierlich erweitert, unter anderem durch Hausnotruf, Essen auf Rädern, Betreuungsangebote, Beratungsleistungen, Betreutes Wohnen Neckarwiesen sowie um Angebote zur Entlastung von Angehörigen.