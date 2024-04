1 Das Einfamilienhaus in Ottenheim kann am Samstag, 6. April, von 10 bis 15 Uhr besichtigt werden. Foto: Bohnert-Seidel

Die Zimmerei Herzog lädt zur Besichtigung eines im Bau befindlichen KfW Effizienzhauses 40 nach Ottenheim ein. Zu begutachten sind die Fortschritte am Samstag, 6. April, ab 10 Uhr.









Link kopiert



Prächtig steht das Einfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße 31 in Ottenheim da. Noch sind die Eigentümer nicht eingezogen, dafür stellen sie aber ihr Traumhaus am Samstag, 6. April, von 10 bis 15 Uhr für eine detaillierte Besichtigung zur Verfügung. Das Einfamilienwohnhaus kommt von der Zimmerei Roland Herzog.